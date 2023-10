Confrontos com a polícia, engarrafamentos e feridos via Mazzini

Bolonha, 17 de outubro de 2023 – Bombas de fumaça, confrontos com a polícia, feridos e transporte de feno através de Mazzini (Foto) esta manhã, a polícia e os Carabinieri Eles chegaram por volta das 9h30 O trabalho de remoção deve começarInstituto Santa GiulianaUm edifício pertencente a uma congregação de freiras Estava ocupado há duas semanas Pela Federação Luna com o objetivo de dar abrigo aos desabrigados. Num antigo internato para freiras, o coletivo montou alojamentos “ilegais” para estudantes.

Uma descarga de alta tensão entre confrontos com a polícia e o transporte de feno por Mazzini

A Luta dos Invasores, cerca de cinquenta, Então se espalhou pela rua: Armados com megafones, faixas e bombas de fumaça, Na verdade, os caras da equipe Luna bloquearam o trânsito em Mazzini. Também houve momentos de tensão entre os manifestantes e a polícia: dois policiais e uma mulher foram resgatados.

E os garotos conjuntos têm a resposta Ele armou sua barraca no meio da estrada Bloqueio do trânsito pela Mazzini, na esquina da via Albertoni. “O O aluguel para estudantes é muito alto Em Bolonha – gritam constantemente no megafone – somos obrigados a viver aqui em tendas.

A estrada em frente ao prédio foi temporariamente fechada ao trânsito.

Se quiser se inscrever no canal do Whatsapp do Carlino Clique aqui