Adeus super selo e imposto fixo para jovens com número de IVA

Acabar com o imposto automóvel, menos impostos para os jovens profissionais e mais tempo para pagar impostos. O governo está pronto para introduzir um pacote de mudanças na reforma tributária. De 639 pessoas Emendas ao Projeto de Lei do Representante A apresentação de ontem pelos partidos à Comissão de Finanças da Câmara (vamos continuar com a admissibilidade e recursos na próxima semana) na verdade continha algumas propostas. Já existe um acordo de princípio entre as Forças da Maioria e o Palazzo Sigi. A liga, em particular, está pressionando por uma aceleração.

730 pré-pago, quando reembolsar? Veja como obtê-los com base em uma pergunta descritiva

reinado



Em termos gerais, houve progresso na introdução de um pequeno imposto fixo para autônomos e foi estendido a associações profissionais e firmas profissionais com menos de 35 anos. Em particular, a atribuição do regime de taxa fixa às associações profissionais, parcerias entre profissionais, organizações populares e empresas familiares, com um máximo de três profissionais com mais de 35 anos, no exercício de profissões regulamentadas e sujeitas a controlo ministerial, que tenham declarado rendimentos ou recebido pagamentos pessoais não superiores a 85 mil euros por ano.

A maioria também está pensando em acabar com o super imposto rodoviário, pode reduzir os micro impostos. Desde 2011, como se sabe, está em vigor uma sobretaxa de imposto sobre o imposto automóvel para carros que excedam um determinado limite de quilowatts-hora. Em 2012, foi fixado em 20 euros por cada kW de potência superior a 185 kW para um veículo novo. Com o aumento da antiguidade, tem direito às deduções: 60% após 5 anos da data de construção, 30% após 10 anos e 15% após 15 anos. Nenhum imposto adicional é pago após vinte anos a partir da data de construção do carro. De acordo com a lei atual, o Super Stamp não será pago a partir de 1º de janeiro de 2037.imposto adicionalFoi introduzido para arrecadar mais receita tributária dos proprietários de carros esportivos e de luxo, gerando cerca de 100 milhões para o erário público. Um segmento de mercado que não enfrenta nenhuma crise Ela registrou lucros mesmo durante a fase mais difícil da pandemia.

Imu 2023, Todas as novidades: Quem é o responsável pelo pagamento, quando e como pagar, prazo da primeira parcela

Lei

Entre as propostas arquivadas, está a aprovação geral do governo, o parcelamento do adiantamento de impostos de novembro para o próximo ano. também é discutido Possível expansão do uso do F24 como forma única de pagamento de qualquer impostoEliminação gradual das indenizações, lei de autoliquidação e empresas de fachada, estabelecimento de garantia do contribuinte, suspensão de regulamentação durante a defesa e introdução de política monetária para rendas de arrendamento.

Entre as hipóteses, o aumento dedutível do custo do seguro contra desastres naturais e medidas de apoio à natalidade e invalidez.

Leia o artigo completo

No Mensageiro