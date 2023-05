Maddy McCann, três dias de pesquisa e descoberta com mergulhadores na região de Arete em Portugal

Uma investigação sobre o desaparecimento de maio de 2007, Maddie McCann Continua depois da inspiração dada pelas autoridades alemãs que acreditam no raptor de uma rapariga inglesa que desapareceu de um resort português onde se hospedava com a família Cristiano Brugne. A hipótese é que a pessoa esteja atualmente presa por diversos crimes agressão sexual, que fez algumas em Portugal, onde viveu muitos anos, tirou a criança do seu leito de dormir e matou-a. Após três dias de pesquisa, foram realizadas escavações ao redor do reservatório Rio AretAlagarkoil, o local retratado em algumas das fotos encontradas no telefone do suspeito, o chamava de “Um pequeno paraíso“.

A Polícia Judiciária portuguesa, em comunicado, limitou-se a dizer que os procedimentos solicitados pelos seus homólogos na Alemanha foram concluídos e que o material recolhido será entregue a investigadores alemães. Estes últimos, por sua vez, mantêm estrito sigilo. De facto, embora se saiba que se inclinam para a hipótese de ela ter matado a menina, nunca foi anunciado que o seu corpo tenha sido procurado no rio Ared, não se podendo descartar que dessas buscas surjam algumas pistas. Os outros crimes de Bruckner. Trabalhando para submergir o lodo do reservatório, bombeiros e funcionários se alinharam com ancinhos e ferramentas semelhantes a pás e começaram a vasculhar e vasculhar o solo perto da barragem de Arate. A polícia alemã e a Scotland Yard estão no local.

A mídia portuguesa relata que esta é a quarta busca de McCann. na região do Algarve em 2007 e outras em 2013 e 2014 após. Outra busca ocorreu na Alemanha em 2020. Acredita-se que seja a primeira busca na área da barragem. Em meados de 2020, as autoridades alemãs diziam que um cidadão alemão de 45 anos, identificado na comunicação social como Christian Bruckner, que esteve no Algarve em 2007, era suspeito do desaparecimento de Madeleine McCann; Bruckner, que negou qualquer envolvimento no caso, está cumprindo uma sentença de 7 anos na Alemanha por um estupro ocorrido em 2005 em Portugal. Ele está sendo julgado por suspeita de assassinato no caso McCann, mas não foi formalmente acusado; À data do desaparecimento de Madeleine, esta passava vários anos em Portugal, inclusive na Praia da Luz. “Estamos explorando Portugal com base em algumas dicas“, disse o advogado de Braunschweig, Christian Wolters, nos últimos dias, referindo-se às últimas pesquisas. Atualmente, os pais de Madeleine não se pronunciam devido à investigação em curso, segundo uma resposta por email do site findmadeleine.com, criado para a busca da criança.

A bacia do Arede, que voltaremos a investigar hoje, fica a cerca de 50 quilómetros da Praia da Luz. Em particular, foi escavado um pequeno terreno rodeado de árvores, em alguns sedimentos Bruckner, que viveu durante anos num acampamento entre a Alemanha e Portugal, descrito como um “pequeno paraíso” onde se isolou. Em 2008, o local foi alvo de uma busca por iniciativa do advogado de Maderán. Marcos Aragão Correa, foi recebido um relatório de que a menina Maddy foi jogada na água nessas áreas. Os investigadores portugueses não se concentraram em uma das muitas trilhas que surgiram freneticamente durante o período e Correa dirigiu pessoalmente alguns mergulhadores. Foi encontrado um saco de ossos que, depois de examinados, eram de animais. O caso do desaparecimento de Madeleine McCann, conhecida como Maddie, há anos desperta o interesse mundial, com o paradeiro da criança na Austrália e reportagens em uma série de livros e documentários de televisão. A recompensa por encontrar Madeleine, agora com 20 anos, chega a vários milhões de dólares. A polícia da Inglaterra, Portugal e Alemanha ainda estão tentando descobrir o que aconteceu em 3 de maio de 2007, a noite em que a menina desapareceu de sua cama na cidade turística do sul de Portugal. A menina estava no mesmo quarto que o irmão e a irmã. Na época, os pais das gêmeas de 2 anos estavam jantando com amigos em um restaurante próximo.