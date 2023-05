Flood, van der Leyen: ‘O desastre quebrou meu coração, a Europa está com você’. Meloni: ‘Agora temos de arranjar o financiamento’ – Política

A presidente da Comissão da UE, Ursula Von der Leyen, continuou a monitorar as áreas afetadas pelas enchentes. Após uma coletiva de imprensa com o primeiro-ministro Meloni no aeroporto de Bolonha, Van der Leyen voou de helicóptero para Romagna com o presidente Stefano Bonacini, o ministro Raffaele Fito e o chefe da Defesa Civil, Fabrizio Curcio. De carro, chegou às margens do rio na área de San Rocco: um rio que inundou na semana passada, inundando várias casas, onde muitos jovens voluntários limparam a lama nos últimos dias.. Ele então foi para a Piazza del Popolo para uma reunião com o prefeito Enzo Latuca e os cidadãos.

Agência ANSA “Vamos dar tudo o que for possível, estou animado e chocado”, disse o presidente da UE. Então ajude uma criança a sair da lama. Square canta ‘Romagna Mia’ para ela (ANSA)

“Obrigado ao presidente que quis vir a Emila para entender a situação da região e de todo o país”. Isso foi dito pelo ministro-chefe Georgia Meloni em Bolonha, Depois de sobrevoar áreas alagadas com o chefe da Comissão Europeia Ursula von der Leyen e o governador da Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. “Estive com ela nos primeiros dias no Japão: ela logo se solidarizou. Quero agradecer também aos outros chefes de Estado que disponibilizaram sua presença”.

É de partir o coração ver a devastação causada pelas enchentes na bela região da Emilia Romagna. Estou aqui para vos dizer que a Europa chora convosco. E que estamos do seu lado. https://t.co/mkLbvxHOvj — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) 25 de maio de 2023

“O apoio da União nesta fase é muito importante: nas próximas semanas, depois de fazermos uma avaliação global dos danos causados ​​pelas inundações, solicitaremos a ativação do Fundo de Solidariedade, que infelizmente a Itália já tem que fazer . Acesso em outros casos”. A primeira-ministra Giorgia Meloni fez o anúncio em Bolonha depois de sobrevoar as áreas inundadas com a presidente da Comissão Europeia, Ursula van der Leyen, e o governador da Emilia Romagna, Stefano Bonacini. “Acho importante que von der Leyen tenha visto com seus próprios olhos a escala e a diversidade do problema, porque precisamos ficar de olho nessa região, Entre outros fundos, do Fundo de Coesão, estou a pensar na questão da agricultura”. Governador Emilia Romagna Stefano Bonacini. “Quando cheguei, o que me marcou mesmo” foi ver a reação das pessoas: “Você vai ver gente muito orgulhosa. Ele já arregaçou as mangas e não desistiu, o que exige que todos nós façamos o nosso melhor por eles”. A primeira-ministra Giorgia Meloni dirigiu-se à presidente da Comissão Europeia Ursula van der Leyen em Bolonha e ao governador da Emilia Romagna Stefano Bonacini. “Para o comissário, estou chocado que este seja um assunto próximo ao seu coração quando se trata de funerais de pessoas. “Meu principal problema não é quem está gastando o dinheiro, mas como encontrá-lo”, afirmou o primeiro-ministro. “Ela está com o Fito, o Bonacini está lá, agradeço a presença e a atenção dele, trabalhamos bem”. A primeira-ministra Giorgia Meloni fez o anúncio em uma coletiva de imprensa em Bolonha com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

“Obrigado por me tratar. Foi difícil partir meu coração ao ver a lama e essas cicatrizes profundas deixadas pelas avalanches. Por outro lado é importante ter esta visão da catástrofe”, afirmou o Presidente da Comissão Europeia. Ursula van der Leyen em BolonhaDepois de sobrevoar as áreas inundadas com a primeira-ministra Giorgia Meloni e o governador da Emilia Romagna Stefano Bonacini. “Estou aqui para enviar uma mensagem clara: a Europa está com você”. Ursula van der Leyen, presidente da Comissão Europeia em Bolonha, fez o anúncio depois de sobrevoar as áreas inundadas com a primeira-ministra Giorgia Meloni e o governador da Emilia Romagna, Stefano Bonacini. Existe uma “abordagem estruturada” para emergências. A presidente da Comissão Europeia, Ursula van der Leyen, disse em uma coletiva de imprensa em Bolonha ao lado da primeira-ministra Giorgia Meloni. “Pode ser usado – observou em outra passagem – Fundo de Consolidação. Se olharmos para o programa da próxima geração da UE, há 6 bilhões para prevenção, há uma abordagem estrutural, podemos obter todos esses e outros recursos”. “O mecanismo de proteção civil foi ativado, alguns estados membros já forneceram ajuda, os encanamentos de água chegaram da Eslováquia e da Bélgica, Muitos vieram aqui para fazê-los funcionar. É um grande exemplo de unidade europeia. Estou impressionado com as centenas de voluntários que você chama anjos de terra. Foi maravilhoso ver”, disse o presidente da Comissão Europeia.Agradeço ao Presidente Meloni por sua segunda visita à Emilia-Romagna em poucos dias, estamos trabalhando muito bem.. Estou muito satisfeito com o compromisso do Presidente van der Leyen com a proximidade e os recursos da Europa à nossa região e com a implementação do Fundo Europeu de Solidariedade. Juntos, repito, vamos nos reerguer”, disse o presidente da região, Stefano Bonacini, no final da visita de Meloni e Van der Leyen às zonas inundadas da Emilia-Romagna.

O Presidente da Comissão Europeia foi o primeiro a aterrar no aeroporto de Bolonha, minutos depois, a Primeira-Ministra Giorgia Meloni e o Ministro dos Assuntos Europeus Raffaele Fito também desembarcaram de Ciampino. Para recebê-los estavam o diretor do Bolonha, Stefano Bonacini, Attilio Visconti e o chefe da Defesa Civil, Fabrizio Curcio. A delegação imediatamente voou em um helicóptero da Força Aérea – reconhecimento aéreo – para áreas da Emilia-Romagna afetadas por inundações, deslizamentos de terra e deslizamentos de terra.

42% da área agrícola utilizada (SAU) na região foi afetada por eventos de inundação. Um exame preliminar da situação apresenta um quadro preocupante do tecido socioeconômico vinculado ao setor agrícola e agroalimentar da Emilia-Romagna.pendência Existem cerca de 21.000 fazendas na área em questão, 49% de toda a região, 29% em municípios propensos a inundações e 19% em áreas propensas a deslizamentos. Mais de 41.000 trabalhadores da agricultura, caça e pesca nos municípios foram afetados por pelo menos um incidente e representam 55% da força de trabalho em toda a região. Eles trabalham principalmente em culturas agrícolas e produção animal e são ativos em áreas propensas a inundações.