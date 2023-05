Silva tem mais um ano no comando do Follonica

Sergio Silva estará de volta como treinador do Follonica na próxima temporada. Assim termina a longa novela para a interminável comunidade azul e branca com uma nota positiva. Rumores “ruins” sobre o regresso de Massimo Mariotti ao banco de Cabanino revelaram-se uma mais-valia, já que o clube decidiu renovar o contrato do treinador português. Silva assinou uma extensão de contrato para liderar a equipe A1 por mais um ano. “O clube – lê-se a nota através da parceria Sancio – manifesta a sua satisfação por poder continuar a relação de colaboração com um grande profissional como Silva, iniciada há dois anos”. “Sinto-me lisonjeado – disse o seleccionador de Portugal – e feliz por poder voltar a liderar a equipa azul e branca na próxima época”.

Enquanto isso, hoje, no fim de semana do Al Casa Mora, a final four da Série B, do Grupo Centro-Sul, que se classificou para a primeira classificação da Série A2. Paralelamente joga-se em Mirandola o grupo Centro-Norte, sempre com quatro equipas. O programa de jogos nas instalações do Castiglionese com a seleção italiana é muito intenso.

Hoje começa às 18h com o primeiro desafio entre Primavera Prato e Pumas Ancora Viareggio, seguido do Fator Azul de Enrico Mariotti contra o Roller Matera às 20h45. Quatro jogos amanhã. Pumas Angora x Roller Matera às 11h, Primavera Prato-Castiglione às 13h, Roller Matera-Primavera Prato às 16h e Castiglione-Pumas Ancora Viareggio às 18h. Como as outras três organizações têm equipe na série cadete, o Primavera Prado já é elegível para a promoção à Série A2. Portanto, será disputado apenas para colocar o troféu do campeonato da Série B no quadro de avisos.