Susto de ataque de Cristiano Ronaldo durante Bósnia-Portugal: torcedor para tarde demais

Aos 38 minutos do Bósnia-Portugal, um torcedor entrou em campo e atacou Cr7 que comemorava o 4º gol de Portugal. Apesar da intervenção imediata dos comissários, o adepto conseguiu alcançar e acertar o campeão português.

Momentos de medo Cristiano Ronaldo A primeira metade do torneio é válida pelas eliminatórias europeias Portugal e Bósnia: O evento lusitano sofreu com a invasão de um torcedor solitário que na verdade tentou atacá-lo. Felizmente, a intervenção imediata da defesa lateral evitou o pior, mas não os dois golpes no jogador.

Um jogo dedicado a Cristiano Ronaldo mais uma vez com Portugal que humilhou a selecção da Bósnia ao marcar 5 golos em 45 minutos. Entre os protagonistas completos, obviamente, A estrela da noite Cr7 deu anéis ao Golias de Portugal. O primeiro gol aos 5 minutos, de pênalti perfeito, depois o segundo gol de bola aberta, seguido de golo de João Félix aos 20 minutos.

Uma dobradinha mortal permitiu a Cristiano reescrever a sua própria história mais uma vez O melhor artilheiro de todos os tempos do ano civil de 2023. A Holanda assumiu a liderança Confirmando mais uma vez sua grandeza, reafirmou seu status de ídolo indiscutível mesmo com a camisa da seleção.

A triste Liga dos Campeões de Cristiano Ronaldo diante de torcedores de papel: ele expressa seu desconforto

O estádio Bileno Polji em Zenica também exultou, onde o público experimentou a majestade de um campeão, aplaudindo-o por unanimidade na alternância por volta da hora. Uma salva de palmas estrondosa cancelou algumas vaias Muitos durante o torneio foram resultado de uma clara frustração diante da clara superioridade de Cr7 em campo.

Mas houve quem gostasse da melhor exibição de Cr7 de Portugal nas bancadas, e quem fosse longe demais, ao mesmo tempo que produzia um simples nervosismo. Aos 38 minutos, durante o poker provisório da seleção portuguesa, Ronaldo foi vítima de um atentado.: No escanteio onde o time foi comemorar mais um gol, um malandro apareceu e atacou Cr7, apesar da intervenção imediata de vários árbitros.

Momentos de medo sobre o destino de Ronaldo, completamente surpreso com o ocorrido, ele não conseguiu reagir e ficou chocado. Cr7 quase ficou atordoado na hora quando o torcedor responsável pela loucura foi afastado e preso pelas autoridades. Ele se abaixou e esfregou o tornozelo direito. Junto com seus companheiros, ele retomou sem falhas a partida, da qual foi o principal protagonista apesar de seus erros. Precisamente por ocasião do póquer de Portugal, um erro inacreditável na área transformou-se numa cobertura arbitrária que facilitou o remate vencedor de Cancelo.