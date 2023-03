Em março a paisagem muda com o estratoaquecimento, as chuvas voltarão? « 3B Tempo

Hora de estudar

Vórtice polar estratosférico

Modelos matemáticos admitem uma transição de ciclo hemisférico Em março, o anticiclone europeu hostil foi removido e sua linha mudou-se para o Atlântico Norte e a Groenlândia. Esta situação será importante para efeitos de seca, uma vez que conduzirá a uma fase mais agitada com o regresso das perturbações atlânticas na Europa, especialmente em zonas com grande stress hídrico, como os estados ocidentais.

De acordo com as simulações, o lóbulo do vórtice polar descerá no coração de Europa. Com seu hálito gelado cobre os estados ao norte dos Alpes, enquanto um corredor oceânico leva ao sul da Europa. Há uma boa chance de que isso aconteça, mas ainda há incerteza sobre o quão fraco é o vórtice polar; Acreditamos que a frente polar, ou seja, a linha divisória entre as diferentes massas de ar, será de baixa latitude, de modo que a precipitação possa atingir decisivamente a Itália e especialmente o noroeste. Para isso, esperamos suas próximas atualizações.

Mudança de ciclo em março

Essa mudança na circulação é resultado do fenômeno stratwarming Estamos acompanhando há algumas semanas. Stratwarming em ondas pode afetar a maior parte de março. É um evento conhecido que acontece todos os anos, no qual A estratosfera atinge um aumento significativo de temperatura em algumas semanas. Nem todos esses eventos são capazes de trazer consequências para o vórtice polar, mas apenas grandes eventos como o atual. Além disso, a equação das ondas de aquecimento = congelamento nem sempre é verdadeira. Porque depende muito do período e do tipo de evento. O fato é que esses eventos espetaculares criam períodos muito dinâmicos, criando variações na circulação e movendo anticiclones para latitudes mais altas.

