Portugal Danilo Baso é o único Azul no sorteio dos Sub-17

Publicado: 01 de março de 2023

A competição masculina começou hoje no WTT Youth, rivais Vila Real e Danilo Faso (foto) venceu seu grupo de simples sub-17 para se classificar para o sorteio.

No Grupo 23, ele venceu o grego Petros Leotsis por 3 a 0 (11 a 2, 11 a 6, 12 a 10) e o austríaco Franciszek Kolodzijczyk por 3 a 0 (11 a 5, 11 a 2, 11 a 6) para terminar em trigésimo segundo lugar 17h45 Enfrenta Francesc Carrera da Espanha.

Os outros três azurinis envolvidos também foram demitidos. No Grupo 3, Nicolas Fama 3-0 (8-11, 6-11, 5-11) e o espanhol Daniel Persoza 3-2 (1-11, 11-7, 8-11, 11-7, 12). em conjuntos. -14) Eric Paulina 3-0 (6-11, 2-11, 3-11) de Portugal Diego Olheiro, 3-2 (11-7, 11-5, 7-11), 6-11, 5-11 ) No Grupo 21, os espanhóis Miguel Zaballos e Francesco Trevisan venceram o alemão Noah Herzl por 3 a 0 (5 a 11, 8 a 11, 9 a 11) e 3 a 0 (10 a 12, 8 a 11, 8 a 11) pelo Grego Georgios Cosmas.

Amanhã é o jogo da fase de grupos Sub-15. Raul Sebastian da Espanha enfrentará Faso no Grupo 6 às 10h, Konstantinos Fagaros da Grécia às 13h, Fama do Grupo 10, Franciszek Kolodzijczyk da Áustria e Portugal às 13h. Às 16h00, Trevisan no Grupo 12 é o português Vasco Cornelheis às 22h25 e Simon Tsoshua Ensky e Paulina da Ucrânia às 13h00.