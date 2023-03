Julgamento de Covid em Bérgamo Conte e Speranza sob investigação – Crónica

Entre fevereiro e abril de 2020, três anos após o início da epidemia de Covid que assolou a região de Bérgamo, com mais de 6.000 mortes acima da média do ano anterior, a investigação da epidemia criminal fechou com 19 suspeitos, entre eles o ex-primeiro-ministro. Giuseppe Conte, o ex-ministro da Saúde Roberto Speranza, o governador da Lombardia Attilio Fontana e o ex-conselheiro de saúde da Lombardia, Giulio Gallera. Bergamo montou uma investigação com os advogados Silvia Marcina e Paolo Mandurino sob a supervisão de Antonio Chiappani, advogado de Cristina Rota, que tentou lançar luz sobre as responsabilidades da tragédia que causou uma profunda ferida. A memória de longas filas de caminhões militares com caixões de mortos sendo levados para fora da região para cremação ainda é viva.

“Aguardo desde já a minha máxima disponibilidade e cooperação com a magistratura”, afirmou o antigo primeiro-ministro e agora chefe do M5. com você -. Fico em silêncio perante o país e os cidadãos italianos por ter trabalhado com muita dedicação e total responsabilidade em um dos momentos mais difíceis que nossa República viveu”.

A partir de hoje, a história dos massacres em Bérgamo e na Lombardia, a história de nossas famílias, as responsabilidades que levaram às nossas perdas estão sendo reescritas.

Entre os 17 que receberam a comunicação dos resultados das investigações a anunciar na quinta-feira, contestam-se a epidemia de criminalidade mais grave, homicídios múltiplos, negação de documentos oficiais e fraudes, incluindo o Presidente. Silvio Brusafero do Instituto Superior de Saúde, Franco Locatelli, Presidente do Conselho Superior de Saúde, Agostino Miozzo, então Coordenador do Comitê Científico, Angelo Borrelli, ex-chefe da Proteção Civil, e Francesco Maraglino, ex-gerente do Ministério da Saúde, estão entre os técnicos. No entanto, no caso de Conte e Speranza, os documentos devem ser enviados ao Tribunal de Ministros.

Como escreve o promotor Ciappani em um memorando, a investigação, que já envolveu alguns suspeitos, como o ADS de Bergamo e os gerentes do departamento regional de saúde, “foi transparente, complexa e envolveu uma quantidade considerável de análises” de documentos computadorizados ou em papel” e milhares de e-mails e chats telefônicos usados ​​por pessoas envolvidas na investigação. QUEM Uma operação que permitiu reconstruir os fatos a partir de 5 de janeiro de 2020, que lançou um alarme global para todos os países, utilizou a consulta Maxi assinada por Andrea Grisanti, um As investigações estão relacionadas a três níveis, um estritamente local, um regional e o terceiro nacional.

Na mira dos investigadores e investigadores da Guardia di Finanza, o caso dos mortos na RSA de Val Ceriana e no Hospital Alzano foi fechado e reaberto em poucas horas, mas acima de tudo o fracasso em estabelecer uma zona vermelha. Pelo projeto organizado na zona de Lodi e aproveitando um já existente, que se encontra datado e não renovado em 2006, segundo os elementos recolhidos, a covid pode propagar-se de qualquer forma. Grisanti baseou seu conselho em modelagem matemática e, se uma zona vermelha tivesse sido estabelecida em Val Seriana, o número de mortos em 27 de fevereiro teria sido 4.148 a menos e em 3 de março, 2.659 a menos.

quando ter esperança Ele disse em nota: “Sempre achei que qualquer pessoa responsável pela gestão da epidemia deveria estar pronta para prestar contas”, e que estava “muito calmo e certo de que sempre agiu com disciplina e respeito, exclusivamente no interesse do país”, os familiares das vítimas comentaram: “A partir de hoje, em Bérgamo e na Lombardia, a história dos massacres, a história de nossas famílias, as responsabilidades que levaram às nossas perdas estão sendo reescritas. A história de uma Itália que esqueceu o que aconteceu na primavera de 2020, não por causa do Covid 19, mas por falta de resultados ou resultados precisos”.

"Sempre ouvi na imprensa sobre o julgamento de Bergamo. Sempre achei que quem quer que fosse o responsável pelo manejo da epidemia deveria estar preparado para prestar contas".

“Não temos indícios de que ele tenha participado de uma ‘festa’ de suspeitos. Fontana foi interrogado como pessoa com conhecimento dos fatos e desde então permanece em completo silêncio”, afirma Jacopo Benza, advogado do governador. fonte, na conclusão do inquérito do procurador de Bérgamo sobre a gestão da pandemia de Covid. “Soubemos pela mídia que estávamos entre os suspeitos sem nenhuma notificação formal.” Novamente: “Levamos em conta – explica a defesa – o advogado de Bergamo sublinhou que o resultado da investigação não é uma acusação. Veremos, veremos. Não é nem mesmo uma ação defensiva”.