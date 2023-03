Os confrontos sobre mães encarceradas levaram os democratas a retirar sua assinatura do projeto de lei. Ataques da Liga – Política

Sentença não pode ser automaticamente adiada Para mulheres grávidas nos termos do artigo 146.º do Código Penal. É o que prevê o projeto de lei da Liga, assinado pela primeira vez com o chefe da comissão da Comissão de Justiça da Câmara, Jacopo Morone, arquivado em Montecitorio após a decisão do PD de retirar as assinaturas do dispositivo sob consideração da Comissão de Justiça. Agora ele deve se considerar caído.

Confronto entre Lega e PD sobre regra sobre mães presas. Dem retira assinaturas após medidas draconianas introduzidas por maioria e expiram Carrossio anuncia a reapresentação do discurso, enquanto a polêmica se agrava e a troca de acusações entre a maioria e a oposição se inflama.

Deputados democratas retiraram suas assinaturas Essa disposição, à qual ela se opôs a um projeto de lei que apoia mães na prisão, expirou. “Este é um texto que já foi votado por este ramo do Parlamento na assembléia anterior. Reenviamos para melhorar as condições das mães presas, mas A maioria mudou isso inserindo dispositivos que pioravam a situação ao permitir que mulheres grávidas ou com filhos menores de um ano fossem presas.. Então não faz mais sentido, então estamos retirando as assinaturas”, explica o Dem Alessandro John.

“Estamos reintroduzindo o Projeto de Lei das Mães na Prisão Nós somos O Partido Democrata invalidou a medida retirando assinaturas dela. Além disso, estaremos reenviando o texto com as propostas de emendas que foram aprovadas, e isso não é desculpa para as gestantes. Eles também serão presos se cometerem crimes novamente.

“Democratas libertam batedores de carteira ciganos que usam bebês e gravidez para evitar a prisão E continuar a cometer crimes. Você devia se envergonhar. A Liga aprovou a lei na Comissão de Justiça e vai reenviar imediatamente o texto: é uma questão de saúde, justiça e bom senso”, escreveu no Twitter o secretário da Liga e vice-primeiro-ministro. Mateus Salvini.

Ostellari, a gravidez não será mais uma desculpa. “Nossa reivindicação de reforma do artigo 146 do Código Penal sobre batedores de carteira e ladrões grávidas foi acatada na Comissão de Justiça, com total apoio da centro-direita. Finalmente estamos mudando, gravidez não é mais desculpa: crimes serão permitidos respeitando os direitos de todos, incluindo os nascituros”. Andrea Ostellari, subsecretária do Judiciário, destacou isso em projeto de lei sobre mães carcerárias analisado ontem pela Comissão de Justiça da Câmara.

“Agora, para o bem do país – acrescenta Astellari – estamos aguardando que o texto seja levado à Justiça conforme previsto. Assim, as batedoras de carteira grávidas não ficarão impunes, segundo avaliação do juiz, elas cumprirão sua pena. estará em uma casa de família ou em uma prisão especial para mães presas”. A Seção 146 do Código Penal prevê pena diferida para mulheres grávidas, mães com filhos menores de um ano de idade, AIDS ou outras doenças graves.



agência ANSA READ Transferência de Cristiano Ronaldo, Portugal buzz: United adverte A polêmica política volta a chamar a atenção para mães presas com seus filhos, que atinge principalmente mulheres estrangeiras (ANSA).

Cerachiani: Outra prova da desumanidade do direito. “Todos os dias esse direito é exposto a uma incrível desumanidade. Desta vez, as vítimas da cegueira ideológica são os meninos e meninas de mães encarceradas. foi corrompido pela persuasão da direita. Nunca compartilharemos um desejo semelhante, este “Retiramos nossa proposta discutida na Comissão de Justiça pelo motivo. A direita é responsável por essas escolhas inaceitáveis”. Assim Deborah Serachiani, líder do grupo Pd na câmara. “A raiva da maioria contra as crianças é certa neste momento”, reiterou Seracchiani em uma coletiva de imprensa que co-organizou com Chiara Cribotto, Federico Gianassi e Alessandro Zan sobre a lei sobre mães presas.

“Os psicólogos nos explicaram que os três primeiros anos são fundamentais no desenvolvimento da criança. – Ele disse aos repórteres – por isso apresentamos um projeto de lei que obriga as mães de crianças pequenas a cumprirem suas penas em instituições protegidas. Lega e Fdi, por outro lado, propuseram e aprovaram emendas que tornariam a lei atual ainda pior e mandariam mulheres grávidas ou meninas para a prisão. O número de crianças na prisão vai aumentar ainda mais”. “É uma pena – continuou – que este direito da lei e da ordem tenha se tornado desumano e imoral”. “Há desumanidade de alguns líderes políticos, eles não entendem que são crianças. Estar no centro das nossas atenções”. “O que me deixa sem palavras – repetiu – é a raiva ideológica do Tribunal penal de direito: contra as mulheres condenadas, contra os filhos de casais monoparentais. A propaganda é sobre tudo, e isso é apenas um vídeo de uma batedora de carteiras grávida sendo propagandeada”. No entanto, segundo Cerachiani, “uma frente comum para a civilização é possível. Por exemplo, Fi propôs emendas à nossa Lei de Upgrade e insistiu em protegê-las. O Palazzo Sigi teve que ser convocado para recuperá-los.”

Malpezzi: Seleção desumana contra mulheres e menores da direita

“A direita está atacando novamente menores e mulheres. Em vez de reduzir o número de crianças na prisão, eles estão estripando nosso projeto de lei. Uma escolha desumana está a um estado anos-luz de distância dos princípios cardeais”. A líder senadora democrata Simona Malpesi no Twitter.

D’Orso (M5s): blitz Fdi prejudica a relação maioria-oposição

“No projeto de lei para proteger a relação entre mães presas e filhos menores, o FDI, o partido de maioria relativa e todos os partidos de centro-direita no governo demonstram que não conseguem administrar o necessário confronto parlamentar. Na última assembleia, um cansado e delicado Balanço para o texto compartilhado, o governo Meloney ontem na comissão de justiça apresentou reformas complexas de emendas com uma verdadeira blitz, poupou poucos minutos para examinar seu impacto e, de fato, obrigou os apresentadores do projeto a ignorá-lo hoje. um texto distorcido por sua finalidade. Pura propaganda, um precedente perigoso que mina a relação entre maioria e lealdade. Não podemos aceitar oposição”, assim. Valentina D’Orso, presidente do Movimento 5 Estrelas na Comissão de Justiça da Câmara, em observação.

Ricchetti: Um ato desumano da direita hoje

“O meu colega e amigo Enrico Costa foi o primeiro a apresentar o projeto de lei das mães prisionais nesta legislatura. Ele apenas repropôs o que foi aprovado no final da última legislatura na Câmara dos Deputados, por isso não virou lei. O que foi aprovado hoje é uma grande injustiça, um ato desumano, e estamos falando de priorizar os direitos dos menores, “Não olhamos para situações como filhos que têm que ir para a cadeia para ficar com a mãe. A maioria mostra novamente a lacuna entre as palavras que eles usam e as ações que eles tomam.” Assim Matteo Ricchetti, Líder do Grupo Action-Italia Viva na Câmara.

“Os bebês nascem em uma manjedoura para guardar o evangelho, mas certamente não nascem em uma prisão: nascem em um hospital”. Giorgio Mulè, vice-presidente da Câmara e vice-presidente do Forza Italia, disse a “Tagadà” no La7, à pergunta sobre o que pensa sobre a proposta da Liga de dar penas de prisão a mulheres que cometem crimes ou dão à luz crianças durante gravidez. Menos de um ano de idade. “As crianças não podem nascer e crescer na prisão. Soluções alternativas à prisão podem existir e já existem. Estou a pensar em casas de família, locais que não estejam sob o controlo da polícia prisional. As crianças não devem ser expostas ao mundo por trás, mas há um problema. E é objetivo que a solução seja encontrada. Mas a segurança e os direitos das crianças podem andar. De mãos dadas”.

Madon (Lega): Do extremismo ideológico do PT

“A única indignação que registramos é o extremismo ideológico do Partido Democrata, que retira as assinaturas do projeto de lei sobre mães detidas. Os batedores de carteira ciganos costumam usar a gravidez e os filhos como um mecanismo para evitar a prisão e continuar suas atividades criminosas. Legislação. Lega foi aprovada em a Comissão de Justiça, que protege as gestantes e os nascituros, foi no sentido de proteger a saúde das crianças, mas coibir as atividades ilícitas sem absolver os culpados. Então é bom o compromisso de reenviar o texto: é preciso bom senso, não. A campanha de Serrachiani e seus companheiros se encaixa”. A informação é de Simonetta Madone, Deputada da Liga e Membro da Comissão de Justiça.

Foti (Fdi): Esquerda desavergonhada explora crianças

“A retórica da exploração infantil democrata é vergonhosa. Não basta continuar atacando o governo pela tragédia de Kutrow, os dados mostram que a taxa de recuperação do governo Meloni é muito maior do que antes. Agora a exploração de jovens se tornou uma questão de prisioneiras e seus filhos. As únicas mudanças feitas pelos Irmãos da Itália no texto da lei sobre as crianças na prisão Criminosos reincidentes que exploram a maternidade para evitar a prisão. Não aceitem lições de moral de quem teve dez anos para resolver um problema tão delicado e pode agora o toma em maioria parlamentar com apenas alguns meses de mandato, disse Tommaso Fotti, líder do grupo dos Irmãos da Itália na Câmara.

