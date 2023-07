medico pronto socorro Consultar pacientes por telefone. E as esperas hospitalares são reduzidas porque as salas de espera estão vazias de casos não urgentes. O projeto para economizar tempo na saúde parte de uma experiência já ativa no Centro Médico Integrado na área de Milão e na província de Sondrio. Em essência, é uma equipe de médicos – incluindo um médico de emergência bem experiente – que Desviar chamadas de cidadãos não urgentes. Foi inútil levá-los ao hospital onde esperaram por horas: outro caminho foi escolhido. O médico pode estudar o caso remotamente, ligar a televisão e enviar uma equipe à casa do paciente para vistoria domiciliar.

Menos visitas ao pronto-socorro O mecanismo permitiu simplificar o i até 2022 Pronto Socorro milanesa aprox 9 mil acessos, diminuiu o número de doentes que no passado contactaram o 118 e foram levados para o hospital por ambulâncias apesar de não serem verdadeiras emergências (os chamados códigos verde e branco). Plano Vereador de Saúde Guido Bertolaso E Alberto Joli, Director-Geral da Areu (Agência Regional de Urgência). A planta existente precisa ser atualizada e, se possível, replicar o modelo em toda a Lombardia, criando assim serviço extensivoou com o envolvimento de médicos do hospital.

Alguns médicos esperam muito É uma das peças da “revolução do pronto-socorro” que Bertolaso ​​quer ver concretizada até o final de julho. Numa situação cada vez mais difícil para os serviços de urgência, as intervenções necessárias são: Falta de pessoal, uso de profissionais pagos, longos tempos de espera para pacientes doentes são agora problemas comuns a todas as unidades de saúde. Assim, novas estratégias são necessárias. “Já estamos trabalhando como se estivéssemos em 2030”, diz o ex-chefe da defesa civil. READ Alexey Ivanov revela os jogos de casinos preferidos dos portugueses. Saiba tudo!

