AO VIVO Itália-Canadá 1 a 0, Liga das Nações de Voleibol 2023 AO VIVO: Azzurri domina o primeiro set, 25 a 14

3-8 toque vencedor da égua

3-7 lob da égua na rede

2-7 Sack de Mano Schlatter da zona 2

2-6 lob Romanó da zona 4

Mano foi 1-6 da Zona 4

1-5 Mano tirou Micheletto da zona 4

patinador de parede 0-5

0-4 Vincent Sclater da segunda linha

0-3 Ace Hogue

parede 0-2 mar

0-1 Ás Hogue

25-14 fecha o primeiro set sem a história da parede de Galassi ainda. Azuri lidera por 1-0

24-14: Muroooooooo Michielettooooooooo

23-14 Vincent Romano da Zona 2

22-14 é a diagonal curta de Hogue da zona 4

22-13 Duto marítimo

22-12 Erro no serviço italiano

22-11 Muruoooooooooooo laviaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

21-11 MUROOOOOOOOOOOO GIANELLIEEEEEEEEEE

20-11 Entregue Romano da zona 2

19-11 da Região 4 sobre Vincent Marr

19-10 Vincent Romano da Zona 2

18-10 primeiro tempo atrás de Galassi

17-10 Cachimbo de Micheletto!

16-10 Mar fora da Zona 2

15-10 ACEEEEEEEEEEEE RUSSOOOOOOOOOOOOO

14-10 Cachimbo Imperial de Micheletto

13-10 Erro no serviço da Itália

13-9 Tiro curto da zona 2 por Micheletto

12-9 primeiro tempo mano Demianenko

12-8 primeiro tempo russo

11-8 Par de Hogg da Zona 4

11-7 Kalasi primeiro tempo

10-7 Duto Marin

10-6 Kalasi primeiro tempo

9-6 Erro no serviço italiano

9-5 ACEEEEEEEEEEEE

8-5 superou Galassi no primeiro tempo

6-5 Mano saiu da Zona 4

6-4 touchdown da vitória de Lavia

5-4 Erro de serviço do Canadá

4-4 primeiro tempo de Demianenko em três metros

4-3 Vincent Romano da Zona 4

3-3 primeiro tempo Demianenko

3-2 inclinação de Russo!

2-2 diagonal estreita de Micheletto da zona 4

1-2 Erro de serviço do Canadá

0-2 Vincent Hogue da Zona 4

0-1 primeira parte Demianenko

9h00: A Itália está confirmada em casa, em comparação com os sete titulares. Van Bergel Elementary Center no Canadá

8h58: Hinos Nacionais

8.57: No centro jogam dois jogadores de origem da Europa de Leste, Pearson Eshenko do Benfica no Campeonato de Portugal e Denny Demianenko do Montpellier em França. O terço central é o especialista Lucas van Berkel, de 33 anos, que está há muito tempo na Europa (onde vestiu a camisa do Spoleto) e atualmente treina no Tourcoing Lille Metropole, na França. Justin Lui, da Universidade de Stanford, e Landon Currie, da Universidade de Alberta, nos Estados Unidos, são gratuitos.

8.55: Na banda, os donos são dois velhos conhecidos da Superlega: Nicolas Hoke, ex-Milan, Trento e Perugia, atual ponto forte do Argas Spor na Turquia e o ponta-de-lança do Monza Stefan Marr, embora seja frequentemente substituído. Mathias Elser joga pelo Trinity Western Spartans em casa. Dois outros martelos de recepção estão na equipe: Samuel Cooper, da McMaster Marauders University, e Brady Hofer, que jogará na Polônia no ano que vem pelo Cerrad Enea Czarni Radom.

8.53: Luke Herr está na sala de controle no Canadá, que joga no AO Milan Nias Smyrnis, na Grécia, e o segundo levantador Brett James, ex-Monza, agora joga na França, pelo Alterna SPVB Poitiers. Titular adversário Ryan Sclater, jogador do Al Jazira Sport Club, dos Emirados Árabes Unidos, e seu segundo Arthur Zwark, que terminou a temporada com a camisa do Monza e volta ao Brianza no ano que vem, temporada em que trocou o Central pelo adversário . Estoque.

8.51: A Azzurra venceu 6 de seus 9 jogos até agora, enquanto o Canadá tem apenas duas vitórias desde a derrota de ontem para a Holanda. A Itália já derrotou o Canadá no torneio Cavalese em preparação para o VNL em maio.

8.49: Os Azzurri foram amados por sua reação, técnica, caráter e esperteza tática contra a seleção brasileira e vão tentar se repetir hoje. A escalação inicial não deve se desviar muito do time escalado contra o Brasil.

8.46: O desafio de hoje esconde algumas incógnitas e algumas armadilhas, mas até agora os Azzurri conseguiram levar a melhor sobre equipas que têm pouco no papel. Fefe Di Giorgi não permitirá a segunda linha com base na vitória a todo custo antes de enfrentar duas equipes de ponta com a Eslovênia, que a Itália venceu na final da Eurocopa de 2021 e na semifinal da Copa do Mundo de 2022. VNL, líder do Japão na final.

8.43: A Itália precisa de mais uma vitória para se classificar efetivamente para as oitavas de final da VNL após sua vitória impressionante contra o Brasil. , os Blues se mostraram contra o time verde e dourado, vencendo-os por 3 a 1 na manhã desta terça-feira.

8h40: Olá amigos da OA Sport e bem-vindos à cobertura ao vivo do décimo desafio da Azzurra na Liga das Nações de Voleibol 2023: Filipinas, Itália e Pasay City no Canadá.

Muitos jogadores canadenses já vestiram ou ainda vestem as camisas dos times da Superlega e falta um dos jogadores mais aguardados, Erik Lobke, que vestirá a camisa do Monza no ano que vem após temporadas em Ravenna, Pádua e Taranto. Na sala de controle está Luke Herr, Jogou na Grécia pelo AO Milan Nias Smyrnis, segundo levantador Brett James, Ex-Monza, agora na França, jogando pelo Alterna SPVB Poitiers. O título é oposto Ryan Sclater, Jogador do Al Jazira Sport Club dos Emirados Árabes Unidos e seu segundo Arthur Schwark Ele terminou a temporada com a camisa do Monza e estará de volta ao Brianza no próximo ano, temporada em que trocou a função de zagueiro para o oposto.

Os donos da banda são dois velhos conhecidos da Superlega: Nicolas Hoke, Ex-Milan, Trento e Perugia, e atualmente ponto forte do Argos Spor na Turquia e ponta do Monza. Stephen Marr, No entanto, muitas vezes é alterado Matthias Elser Joga em casa para Trinity Western Spartans. Dois outros martelos de recebimento em rosa: Samuel Cooper McMaster Marauders University e Brady Hofer No próximo ano, na Polônia, Serrat Enia Sarny jogará em Radom. No centro estão dois jogadores de ascendência do Leste Europeu, Pearson Eshenko Quem veste a camisola do Benfica no campeonato português e Denny Demianenko Toca em Montpellier na França. O terceiro central é um especialista de 33 anos Lucas van Bergl, Há muito tempo na Europa (até vestiu a camisa do Spoleto), atualmente treina no Tourgoing Lille Metropole, na França. Brindes Justin Lui E. da Universidade de Stanford nos Estados Unidos Landon Currie da Universidade de Alberta.

