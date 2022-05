“São crimes de guerra”. Primeiro soldado russo em julgamento: ele é

Primeira consulta para Crimes de guerra Contra um soldado russo desde o início da guerra na Ucrânia. O anúncio foi feito pelo Procurador-Geral da Ucrânia. Irina VenedikovaEstá se mobilizando há semanas para encontrar evidências de possíveis crimes de guerra cometidos por soldados russos.

O nome do soldado De Vadim Shishimir, Um membro do 4º tanque de elite da força policial, é acusado de atingir um cidadão desarmado na cabeça com uma bicicleta em 28 de fevereiro a caminho da cidade ucraniana de Chupakhivka. O jovem de 21 anos foi capturado pelo exército ucraniano após o incidente e agora enfrenta uma sentença de prisão perpétua.

Reconstrução de fatos

De acordo com a reestruturação da acusação, a unidade do soldado recuou após ser atacada pelo exército ucraniano. Shishimarin e outros quatro soldados roubaram um carro para chegar à vila Subakiwka, área de Sumi. Foi aqui que ocorreu o crime contra o qual ele foi acusado. Investigadores dizem que o soldado atirou em si mesmo várias vezes Kalashnikov Pela janela do carro, a cabeça de um homem de 62 anos, desarmado, caiu a poucos metros de sua casa. O sargento aparentemente ordenou a morte do civil para não denunciar a presença de soldados na área.

Venetikova disse na semana passada que a Rússia estava quase certa desde o início da guerra 10.000 ofensas O Gabinete de Guerra e o Procurador-Geral encerraram recentemente as investigações sobre os primeiros casos. O próximo passo é iniciar os procedimentos do tribunal, que será um passo importante dois meses após o início do conflito.

Próximos julgamentos de soldados russos

Depois que o jovem de 21 anos foi acusado, dois soldados russos foram convocados para interrogatório nos primeiros dias por supostamente usar um lançador de foguetes múltiplo de 122 mm montado em um caminhão para bombardear casas de civis na vila de Kochacha Loban, no distrito de Kharkiv. Conflito.

Outro caso aberto para investigação é o de um soldado que supostamente invadiu uma casa em um vilarejo na região de Proversky, onde matou um homem e estuprou sua esposa. “Não sabemos onde ele está agora. Talvez ainda esteja lutando, talvez tenha desaparecido, talvez esteja morto. Não sabemos, mas queremos processar sem aparecer”. Venetikova acrescentou: “Queremos mostrar que podemos encontrar esses culpados. Vamos evitar que outros morram em outras áreas.” .

o Lei internacional Os crimes de guerra são descritos como ataques planejados pelos militares contra civis. A Ucrânia culpa a Rússia há várias semanas Crimes de guerra Durante a invasão. A Rússia bombardeou repetidamente a área e atacou um grande número de civis. Moscou foi acusada de crimes contra a humanidade, incluindo genocídio e tortura.

O Tribunal Penal Internacional, com sede em Haia, na Holanda, iniciou sua investigação sobre a Ucrânia. A situação na Ucrânia parece estar se desenvolvendo após inúmeras denúncias de assassinatos de civis. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos votará para abrir um inquérito sobre os abusos de soldados russos em Kiev.