Sem passagem verde, tentativa de bloquear trens falha: dezenas de manifestantes aparecem do lado de fora das estações em toda a Itália

Falha. Evento anunciado em 54 cidades Prevenir Trens Longa distância, na qual Chefe verde, Acabou sendo rude Resistência Em frente Estações. Aproximadamente dez participantes a Milano, Dois a Nápoles, Ao contrário de algumas certificações verdes Torino Porta Nua e Florença Santa Maria não é um romance. Cerca de três paradasAlta velocidade Ninguém foi visto em Roma com os militantes Forza Nua Hospedou-se em um bar próximo Estação Tiburdina. Chamar para Cerco de trens Anunciado por vários dias no canal Telegram Ditadura adequada Terminou em um impasse e centenas Agentes Mobilizado para controlar Entradas Eles não precisam interferir em nenhum assunto. A decepção fica evidente em manifestantes e conversas, com mensagens como: “Só tem jornalistas aqui, vou embora”.

UMA Roma Há segurança policial na entrada da delegacia de Diburtina e nas laterais da delegacia. Uma mulher saiu de parte do eventoAdenchronosEle disse: “Fiquei decepcionado com a falta de gente. Vim aqui para provar contra o passe verde e a vacina: estava esperando descobrir. Milhares Manifestantes e em vez Somos três ou quatro“.UMA Milano Cerca de vinte pessoas tentaram cruzar a entrada da estação Porta CaribaldiMas os policiais que guardavam a lâmpada os pararam. Exposição regular Ingressos E com um documento de identificação em mãos, uma dupla de manifestantes pediu permissão para entrar na delegacia, mas não foi permitida. PARA Torino Um homem se recusou a mostrar documentos para serem identificados Guardas Então, eles o pararam e o levaram à delegacia para identificá-lo. Cenário semelhante Génova, Alguns momentos tensos foram registrados para identificar os manifestantes.

Na estação Santa Maria Novella em Florença Um pequeno grupo de manifestantes, muitas vezes sem máscaras, reuniu-se em frente a uma das entradas do aeroporto e atualizou Corrida Contra o robalo, vacinas, “ditadura da saúde” e jornalistas. Até falhou Friley Venice Giulia: No total, menos de cinquenta pessoas, sem faixas ou bandeiras, reuniram-se em frente às entradas das estações ferroviárias da capital. PARA RiminiApenas uma pessoa compareceu à consulta no Beassell César Batista Acessível Das pessoas. Depois de alguns minutos Eles foram, Ele não viu ninguém se preparando para protestar contra a ação do governo. “Simplesmente veio ao nosso conhecimento então. Estamos de saída“Alguns disseram. Nenhum deles tem quaisquer sinais ou cartões. Barry Mais de uma dezena de cidadãos não participaram da manifestação: Piazza Aldo Moro Ann Professor perigoso Da filosofia, um Artesão, Pensionista e um Dona de casa.

UMA Fracasso E de acordo com muitos comentários publicados nestas horas ‘Ditadura adequadaAqui: há apenas jornalistas, estou indo. Da próxima vez, obrigado, não ligue “, escreve no canal Ghost Telegram” Estou na Prússia, ninguém “, diz Billy, enquanto Lisa A.” Prepare-se aqui em Florença: toda a polícia está pronta “?”. Marco B em Bérgamo revela a frustração do emoticon ao perceber a mesma situação. Idéias quase idênticas vêm de Riccion, Thermoli, Trento. “Não tenho ninguém no centro de Milão – Pino intervém – ninguém faz nada depois de todos os leões em palavras”.

ministro da casa Louisiana Lamorgis O Green Pass ‘Fase 2’ já havia sido anunciado antes do dia do lançamento, que prevê serviços em veículos Longa distância Assim como Escolas E dentro Universidade: Uma postura clara de “a violência não será tolerada” provavelmente levou alguns setores dos manifestantes a evitar o aquecimento forçado anunciado em meio ao aquecimento gradual da semana passada. Gazebo Do M5S Ataques a Milão e jornalistas Roynews24 e República.

Enquanto no canal Telégrafo Como berço de eventos que ocorreram ao longo de várias semanas em várias cidades, o objetivo era ‘elevar o nível’ Medicina e Políticos. Movimentos de empurrar Posto policial E isto Advogado de Turin Em nome de, abra um arquivo, contra pessoas atualmente desconhecidas Incitação para cometer crime Processamento com a intenção de cometer crimes terroristas e utilizando ferramentas de informática e telemática Propagação ilegal A partir de Informações pessoais Em grande escala.