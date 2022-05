Diego Rodriguez: A beleza que mata fascistas

“As pessoas passam a vida apagando incêndios. Eles correm e lutam para apagar o fogo. Mas eles raramente pensam: eu acendo fogo, eu acendo fogo, eu queimo. Deve queimar. Ainda não se sabe o que ele fará depois de deixar o posto. Quem apaga o fogo sabe como apagá-lo. Por outro lado, um incêndio é imprevisível “e quem o incendeia” levanta uma questão sobre o futuro. Risco e incerteza e otimismo. As chamas têm sua própria escolha. Não há líder para a mudança. Extintores de incêndio podem ser queimados. ”

Com este prefácio, poesia e política, abre-se Catarina e outros fascinadores do mundo (A beleza que mata Katrina e os fascistas: Leia o cartaz aquiDiego Rodrguez, dramaturgo, ator e encenador português, veio à Fundação Ert no Teatro Storche de Modena nos dias 28 e 29 (após a sua estreia) no Teatro Argentino.

Estamos em 2028 e numa casa de campo perto de Baleizão, uma aldeia no sul de Portugal, está reunida toda uma família, uma mãe com duas filhas, dois irmãos, outro mais velho e o filho pequeno. Amarelo-âmbar, brilhando e aquecendo a cena como um fogo recém-acendido, um vento de alegria e impaciência brilhante. Os familiares tiram fotos para imortalizar aquele dia, relembram memórias e comentam receitas antigas e incomparáveis ​​passadas de geração em geração.

O ponto de encontro é a antiga casa de Periyamma Catarina rodeada de sobreiros e constatamos que toda a família ali se reúne uma vez por ano, há 74 anos, para realizar uma tradição feroz iniciada por Periyamma. Durante a ditadura fascista em Portugal, tornou-se símbolo de uma luta fascista e historicamente operária contra o regime, em busca de vingança pelo assassinato de Katarina Euphemia, agricultora morta no Palazzo em 1954.

Caterina Euphemia, morta com seu filho, há 70 anos sua amiga Caterina, a avó da família, apareceu em um sonho e pediu vingança por matar um fascista todos os anos. A bisavó começou com o mesmo marido, cúmplice passivo no assassinato de um soldado e seu amigo ao serviço do regime ditatorial de Salazar. Desde então, a tradição assassina sempre foi respeitada e, como todos os anos, há família para renovar o ritual mesmo neste 2028 distópico: por isso, naquele dia especial, todos adotaram o nome Katrina e usaram saias longas. , Em memória da raiz feminina do antigo tratado de vingança.

Logo depois, aos 26 anos, esse foi o método da impaciente irmã caçula, Caterina-Vegan, que, apesar de ser contra ser “cúmplice do sofrimento infligido aos animais”; Mas enquanto isso, este ano, o ritual ultrajante pertence à irmã mais velha Caterina, que sequestrou diligentemente o fascista de plantão, cuja execução todos aguardam ansiosamente. Afinal, o vintage é bom e a ruína está agora sob os olhos de todos Aumentar A extrema direita em Portugal, e você é mimado pela escolha. A única que não deseja boa sorte a Katarina é sua jovem prima – Katrina, história PedaçoUma pessoa que prefere o silêncio às palavras que se repetem sempre de geração em geração, como o twittar de outra língua, música ou deglutição, refere-se à sua estranheza ou divergências de opinião (“Eu não falei. minha diferença. Não falar é a diferença que escolhi. Ouvir, ouvir tudo, mas não falar. Minha palavra é silêncio”).

Ele nos alerta sobre alguns perigos de adiar a execução: Katrina chega tarde, nos faz esperar e depois se esquece de pegar o celular do fascista, revelando erros imperdoáveis ​​ou revelações aos familiares. Em sua suspeita: O assassinato é a única maneira de impor uma ditadura, a suspeita de que não há beleza ou sabedoria nessa tradição sangrenta. Caterina persiste e finalmente se recusa a atirar em seu fascista porque acredita na liberdade, que sente que matar um homem não é um ritual coletivo, mas sim um ato de extrema solidão e responsabilidade pessoal, porque acredita no poder do diálogo e do conflito. Ele quer consultar um fascista que há muito está isolado em conflitos familiares e é mudo na cabeceira da mesa porque todos têm o direito de falar.

A palavra ardente de Catarina rompe os limites do pensamento único e exige renovada liberdade e responsabilidade de pensar e agir, envolvendo todos em sua intimidade sobre se é justo responder à violência com outras formas de violência. Curto, descalço Ilusões de determinação, Tomando o título do precioso livro de Siri Hustwet traduzido por Geoya Curzoni para Inodi. “A dúvida – escreve Hustwet – é rica porque nos estimula a criar pensamentos estranhos. A dúvida suscita perguntas”, e as perguntas “geralmente são melhores que as respostas”. “Dúvida” significa fazer perguntas embaraçosas. Agitar a água “.

A corajosa Caterina faz perguntas e dúvidas, e o prazer de intervir para romper a fortaleza materna vingativa vem de uma mulher. A palavra suspeita em português pode ser uma coincidência. துவிதா, Ambos femininos – lembrou Concita de Grigorio em uma entrevista com Rodriguez em “La Repubblica” há alguns dias – mas são verdadeiras palavras femininas, respondeu o diretor, “quanto mais talentosas, todas elas têm um lugar”. Catarina se recusa a atirar em seu fascista e, em vez disso, acende o fogo do pensamento de mudança sem mestres. Mas você sabe, os incêndios são imprevisíveis e as chamas têm uma escolha própria – no preâmbulo, acima de tudo, fomos avisados ​​- “quem acende um incêndio pode queimá-lo”.

Algo se mistura e cenas com as intenções assassinas de Caderina são ouvidas, e todas as Catherines da família caem no chão uma após a outra, todas menos a jovem narradora Caderina, o novo Ismail. Com ele, em pânico, vemos o progresso fascista em Proscenium, e estamos testemunhando um final muito longo e duro. Pedaço, O sucesso de uma palavra muito distante da racionalidade de Caderina, a concentração de soberania, extremismo, nacionalismo, fascismo, racismo, sexismo, anti-aborto, homossexualidade, racismo. Que a história contemporânea portuguesa e europeia só mencionou até agora a entrada de Rodríguez na parte final da cena política, política real.

Ele observa que Salvini combinou mais de 200 horas de discursos de Bolsanaro, Trump, Orban e o líder de extrema-direita português Ventura para formar o comício final do fascismo. A primeira organização de extrema-direita a ter assento na legislatura portuguesa após o fim da ditadura de Salazar entrou no parlamento em 2019 com a aliança Sega.

Diego Rodriguez, Teatro, O Assire

Fascistas em cena também são palavras de fogo, porém, palavras que queimam o sentido cívico e ético da vida humana e defendem a liberdade, a liberdade de expressão e de ação dos portugueses, e a liberdade irrestrita. Apesar da rejeição brutal de “minorias políticas, étnicas, religiosas e todas as minorias de gênero”. Os fascistas, sem dúvida, gritam do palco que as minorias, especialmente os estrangeiros, são como andorinhas, “aqueles que pensam que podem fazer o que querem: voar livremente no céu, construir ninhos nos esgotos de nossas casas, ficar onde quiserem e voltar para suas vidas quando quiserem.” Por mais bonitas que sejam, as andorinhas sempre as usam o máximo que podem, por isso ele diz: “A partir de agora, quem quiser se aninhar em nossa casa vai aprender nossa língua, integrar-se à nossa comunidade, respeitar e contribuir com nossas próprias regras, e agradecer por nossa hospitalidade.”

Uma raiva incontrolável, que às vezes lembra o monólogo mágico do protagonista. minha guerra, Por Elio Germano e Sierra Lagani (talvez o retorno frequente da palavra “guerra” no comício fascista de Rodríguez não seja uma coincidência), se o incômodo aqui não começar imediatamente, não há crescente na narrativa, e as reações entre os público são variados. Muito composta, sem tensão e impaciência, na repetição do recente espectáculo português nas retransmissões de Roman e Madonna, que foi bastante contundente, onde o público respondeu ao comício cantando a canção dos trabalhadores. Granola, Vila Morena A 25 de abril de 1974, José Afonso transmitiu na Rádio Renascença o popular texto-sinal sobre a Revolução dos Cravos que pôs fim ao regime ditatorial em Portugal.

Rodriguez é um show corajoso, começando pelo título, pelo texto, junto Coro de amantes E Na medida do possível (Este último está de volta ao palco do Piccolo Detro em Milão de 25 a 27 de maio, depois de fazer sua estreia em Utine em fevereiro passado) Vincenzo está fora do Il Saggiatore para a manutenção do Arcelo. Pedaço (D. Rodrigues, Teatro, v. Editado por Arsillo, trad. Isto. V. Arcelo e V. Sagiodor, Illuminati, Milão, Série “Piccolo”, 2022). Então, estamos ansiosos para ler e revisitar tantos teatros de Diego Rodriguez na Itália.

Fotos do palco do espetáculo de Philip Ferreira. O último filme é Pedro Macedo.