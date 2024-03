Morreu o médio português Antonio Pacheco

lá Regiana E seus fãs choram Antonio PachecoMeio-campista nascido em 1966, protagonista Uma liga Com uma camisa granada Temporada 1996/97Último no plano superior.

Os fãs de Regia um pouco mais velhos vão se lembrar dele acima de tudo metas bater 22 de dezembro de 1996 versus em “Giglio”.entre Por Roy Hodgson: O jogo terminou em 1 a 1 após gol do francês Yuri Georgaeff. Para Pacheco 13 aparições Na primeira divisão italiana daquele campeonato (e também na Copa da Itália), terminou com um amargo rebaixamento para a Série B. Antes da escala em Itália, Pacheco conseguiu encontrar alguma satisfação. Portugal Ganhe duas vezes Superliga E uma vez lá Taça de Portugal Entre as equipes Benfica E pelo clube português fez cerca de vinte jogos Copa dos Campeões Duas finais (perdidas) em 1988 e 1990 e uma dúzia de jogos Taça UEFA Compartilhar jogo Lisboa. Depois das granadas, regressou ao exército em Portugal, o único fora do seu país natal. Santa Claraeu'No Estoril eu'Atlético CP (Ele costumava usar jaquetas também Belenense, Portimonense E Doralta onde deu os primeiros passos como jogador de futebol) antes de se aposentar em 2001 Nacional O major português estava acompanhado de outro ex-granadeiro. Paulo o futuroColecionou 6 partidas internacionais entre 1989 e 1991.

Futre foi um dos primeiros a dar a notícia do falecimento de Pacheco (acontecido no dia 20 de março), seguido de condolências dos torcedores de Reggio, principalmente Grupo Vandelli, Além da Companhia Granata.