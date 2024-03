Estudante de 15 anos morre na frente de colegas na escola em Giugliano, perto de Nápoles: doença súbita na aula

Nascido em 88, é jornalista profissional desde 2017. Ele escreve sobre notícias econômicas e políticas e assuntos atuais, com interesse em questões sociais e esportivas ao longo do tempo. Tem experiência em rádio e já colaborou com diversos jornais nacionais.

De repente, ela adoeceu na aula e morreu na frente de seus colegas. Um estudante de 15 anos morreu Manhã de sexta-feira, 22 de março, numa escola de Giugliano, Campânia, província de Nápoles. O jovem adoeceu durante a aula e morreu pouco depois, apesar dos esforços de reanimação de 118 tripulantes.

Doença na sala de aula

O episódio aconteceu no Colégio Guglielmo Marconi, na via Spacilli, no município napolitano. Carabinieri da delegacia de Giugliano intervieram no local e o corpo do menino de 15 anos foi levado ao Departamento de Medicina Legal do Hospital San Giuliano de Giugliano, à disposição da autoridade judiciária para esclarecimento das causas da morte.

