Boxing Club Locarno, experiência portuguesa dá vitórias

Um fantástico sucesso internacional do movimento de boxe Boxing Club Locarno (PLL) no Open Boxing Marvila, realizado de 16 a 18 de Fevereiro, com os seus atletas (num total de 8, cedidos pelo Boxing Club Baden). , conquistou 6 medalhas de ouro e a vitória final dos países, mais que os anfitriões (5 medalhas de ouro) e uma grande competição internacional (além dos dois representantes citados, participaram atletas de França, Espanha e Cabo Verde). Competem boxeadores das categorias de peso 57 a 92 kg das categorias Júnior, Cadete e Elite Sênior. Satisfação indomável para o presidente e técnico do clube de boxe Locarno, América Fernandez: “Esse é um novo time de caras talentosos que estão crescendo. Estamos trabalhando com muitos jovens e em breve mais 9 licenças estrearão no ringue com muitos filhos entre as idades de 15 e 18 anos. As experiências estrangeiras e nacionais não param: Bcl Os porta-estandartes, desde então, estão envolvidos em Zurique e Lecco; um bom estresse e trabalho para prepará-los no canto e para quem segue: “Sim , foi muito exigente, mas é importante que as crianças se comparem com os seus pares de outros clubes e escolas de boxe para o seu desenvolvimento desportivo. Nós apenas temos que aprender.”

Entretanto, há muitas crianças que abordam este jogo com entusiasmo. A área de ginástica é uma referência por ter produzido um bom número de boxeadores que apresentam a imagem de um jovem de rosto limpo e capaz de competir como sinal de respeito mútuo. Mas inclui jovens que precisam de orientação, de um empurrãozinho, de um empurrão para emergirem e abandonarem, mês após mês, um estilo de vida pouco saudável. O problema é que esse espaço de prática agora é muito pequeno.

Não há espaço para treinamento completo

“Infelizmente não temos outra sala a não ser uma vez por semana para o ginásio de Besgira. Ainda não conseguimos encontrar alternativa. Na nossa sede, que teve de lidar com as inundações e granizo do passado mês de Agosto (por exemplo, não é possível trazer muitos atletas para dentro do ringue ao mesmo tempo) Devemos tentar treinar. Ainda estamos aguardando o conserto dos pisos. A cidade dona do espaço ainda não disse o que quer fazer. Até o momento , o ginásio já conta com um grande número de membros, tanto amadores como competitivos, bem como um grande número de atletas femininas. Com um seguimento de quarenta pessoas, é Você vai entender que não é fácil, sem esquecer que também existem os nossos boxeadores profissionais (como Georgy Svechev no palco de Berna no dia 29 de março e Ricardo Naser, que voltou a suar na academia após a aposentadoria), que lutarão no topo. Eles têm que praticar todos os dias.”

Campeonato Suíço Sub-18 de Contato Leve

Um belo movimento competitivo, América Fernandez e sua preciosa equipe de colaboradores, que nos dá esperança. Além disso, existem muitas atividades que aproximam os jovens deste mundo, como o “light boxing”, onde há nenhum ou mínimo contato e o árbitro julga a técnica do boxe, não atingindo o sucesso. E justamente esta disciplina, também conhecida como 'contato leve' (ou, na França, como boxe acadêmico), estará no centro de um evento específico ao ar livre que acontecerá no próximo dia 8 de junho, durante a Notte Bianca: os atletas suíços completos nesta categoria, categorias até 18 anos. Além desse treinamento esportivo, naturalmente não faltam lutas clássicas de boxe. Mas antes de atingir este prazo, acomodaremos desafios válidos para o “Cinturão do Ticino” no final do mês (23-24 de março). Lutas programadas em Peschiera, com cerca de oitenta atletas já inscritos. Explica como o evento atrai, graças aos prêmios que oferece.

Paris está longe

As emoções e os novos talentos estão aumentando para o Ticino e para o movimento nacional de boxe, embora a Suíça tenha que se contentar em assistir aos jogos dos outros do ringue nas próximas Olimpíadas de Paris: “Tive a oportunidade de acompanhar um comício de boxe em Busto Arcisio. vagas reservadas para os Jogos Olímpicos. Infelizmente, as duas promissoras suíças foram derrotadas em campo. à esquerda. A última chance de conseguir uma passagem para Paris será em Bangkok, em maio. O nível técnico da competição é alto e corremos o risco de sair. Espere uma boa surpresa” – finaliza o técnico do Locarno.