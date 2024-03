“Não estamos pedindo a dissolução do município”.

Bari – “Não pedimos a dissolução do Município de Bari, o gesto dos deputados locais é esclarecer com o Ministro do Interior”. O vice-ministro da Justiça, Francesco Paolo Sisto, disse isto à margem de uma conferência de imprensa em Bari convocada por Maurizio Caspari, presidente do grupo Forza Italia no Senado, após a polémica que se seguiu à decisão do Ministério do Interior. Deveria ser enviada uma Comissão de Acesso para avaliar a presença de influências mafiosas no município de Bari.

“Queríamos perguntar o que aconteceu – acrescentou Sisto – poderíamos pensar que, como muitas vezes acontece, um episódio como este poderia passar despercebido”. “O povo de Barrie e que representamos e representamos tem o direito de saber a verdade”, esclareceu Sisto.

Comentário de Kaspari

“A lei é urgente, digo a Emiliano. É sempre urgente. Ficaremos todos felizes se a lei for respeitada. Maurizio Gasparri, líder do grupo Forza Italia no Senado, durante entrevista coletiva convocada após a polêmica levantada pelo nomeação de uma comissão de acesso para avaliar a presença de influência mafiosa no município de Bari. Em Bari, o Ministério do Interior, após uma reunião com os parlamentares de centro-direita da Apúlia, três meses antes das eleições, uma referência às declarações do Governador da Puglia sobre o momento da investigação.

“É destes factos que estamos a falar”, acrescentou Caspary, referindo-se à investigação do DTA de Bari, conhecida como Código Interno. A seleção de um candidato a prefeito de centro-direita para as eleições locais de junho em Bari está em andamento e será feita independentemente dos resultados da investigação da comissão, que levará meses, acrescentou Caspari. “Estamos diante de um complexo de poder firme e desonesto – explicou – por isso a competição às vezes deve levar em conta o hábito do poder de determinar as prioridades dos outros”. Sobre a possibilidade de recomendar o magistrado Stefano Dambruzzo, Caspari disse: “Estamos explorando várias hipóteses, não sabemos o que ele vai decidir, mas não podemos decidir apenas com base nesses fatos.

“Houve polêmicas exageradas sobre nossos esforços, que às vezes assumiram uma dimensão de atuação. Não está claro se é um filme sobre colocar e tirar o sári tricolor, com humilhação, lágrimas e lágrimas, ou uma comédia italiana .” O líder da Forza Italia no Senado disse o seguinte em Bari: Maurício Gaspary, ordenou o Ministério do Interior após uma reunião com parlamentares da Apúlia da região de centro-direita, durante uma conferência de imprensa convocada na sequência da polémica levantada pela nomeação de uma comissão de acesso para avaliar a presença de influência mafiosa no município de Bari. Essa referência está especialmente na coletiva de imprensa do prefeito Antonio Degaro organizada há dois dias.

“Fomos comparados às Comores – acrescentou – o que é mais absurdo do que ameaçador. Estamos a lidar com a situação com base num princípio de garantia que é um tanto imune a controlos administrativos e investigações judiciais”.

“Vi a atuação com a bandeira tricolor e o pessoal aplaudindo – lembrou Caspary -. Não sei se as lágrimas foram reais. Vi os insultos que aconteceram a nós e aos parlamentares de Bari, quando o tradutor da fábula apareceu como protagonista da peça, ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

“Eu vi – continuou Gaspari – ontem houve manifestações de indultos que já tinham sido dadas ordens, e amanhã, quando ninguém morrer, haverá procissões e desfiles como a Páscoa antecipada da ressurreição.

Ninguém quer ofender trapaceiros

“Essa história de ataque ao Barry não é boa. Não sou de Barry, meus amigos estão ao meu lado. Se há casos de degeneração ou acontecimentos como a Casamónica ou a Camorra de Nápoles, ninguém quer ofender uma cidade como ninguém ofende Roma.” Durante uma conferência de imprensa convocada na sequência da polémica suscitada pela nomeação de uma comissão de acesso para avaliar a presença da máfia influências dentro do município de Bari, o líder do grupo Forza Italia no Senado, Maurizio Gasparri, disse isso em Paris, após uma reunião com parlamentares de centro-direita da Apúlia do Ministério do Interior.

“Acreditamos – acrescentou – que a questão da empresa municipal Amtab é séria e sensacional, e foi aqui que começamos”. “Os insultos infligidos ao Ministro Piantedosi pelos camaradas de partido do prefeito desta cidade (Antonio Decaro, ed.) Caspari destacou são verdadeiramente incríveis. Matteo Piantedosi não é membro do partido, ele foi o admirado prefeito de Bolonha e Roma, ele foi chefe de gabinete do Ministério do Interior, e agora é Ministro do Interior. Não é ingénuo nem imprudente e não toma decisões políticas. Criou comissões de acesso em diferentes tipos de municípios e algumas administrações foram dissolvidas sem olhar para a cor, que também eram centrais: “Onde estão Decarro e o Partido Democrata, não está escrito na Constituição que não pode haver investigação, nem verificação, nem imunidade”, esclareceu Gaspary.

“Já dissolvemos outros municípios no passado devido a acontecimentos envolvendo empresas ligadas à gestão. Esta empresa (Amtab, ed.) é 100% controlada pelo município de Bari, que é o único acionista.”

“Entendo – acrescentou Gaspary – que há alguns anos o prefeito de Barrie tem uma delegação a respeito dessas empresas. Portanto, há uma conexão, então a comissão fará suas verificações”. “Acreditamos – acrescentou – que a reação foi exagerada, assim como a extensão nacional”.

“É um factor negativo para mim que alguns políticos locais que foram eleitos num ambiente tenham mudado para outro porque o velho vírus político que infectou o mundo durante séculos intensificou o transformismo”. A antiga vereadora municipal de Bari, María Carmen Lorusso, foi detida no âmbito de uma investigação do código interno, eleita entre as fileiras do centro-direita e depois encaminhada para a actual maioria de centro-esquerda.

“Gasbari incluído – existem formas expansivas de autoridade local que atraem pessoas que são eleitas por um partido e acabam em outro partido. A descentralização é uma expressão de poder. Nesta região, temos visto pessoas se deslocarem de município em município em busca de listas cívicas e, em vez disso, ter que lidar com Sailella”.

“Não existe uma característica própria do certificado antimáfia, é uma ferramenta. Não queremos divulgá-lo a ninguém, acreditamos que o merecemos pela nossa conduta pessoal. , e eles não podem carimbá-lo por conta própria.

Referindo-se à atual administração municipal da capital da Apúlia, Kaspari acrescentou: “Eles estão dando explicações em vez de fazer ameaças de um lado ou buscar bênçãos antecipadas do outro. não emitir sentenças de punição ou libertação entre uma manifestação e outra. Se ele brigar com a máfia, não poderá se distrair da administração de seu território”.