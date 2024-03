Greve de metrô, ônibus e bondes ATM confirmada em Milão: horários

Tudo confirmado: sexta-feira, 22 de março, é o dia da greve dos transportes ATM em Milão. O metro, os autocarros e os eléctricos geridos pela Agência de Transportes de Milão estão em risco, resultando na redução da mobilidade na cidade. A greve foi anunciada pelo sindicato Al Cobas, conforme anunciado pelo Ministério das Infraestruturas e Transportes. Calendário Dedicado a greves. Será de natureza provincial e aplicável apenas aos funcionários da ATM. Os trens – Trenard e Trenitalia – serão, portanto, regulares durante todo o dia, mas estarão em risco no fim de semana (aqui estão informações).

Horários de metrô, ônibus e bonde em Milão

A ATM publicou o período de garantia dos veículos em seu site. “O sindicato Al Cobas anunciou uma greve na sexta-feira, 22 de março, que poderá afetar as nossas rotas entre as 8h45 e as 15h e depois das 18h, até ao final do serviço”, escreveu a empresa. Demonstração.

Exigências do pessoal do ATM

Trabalhadores arregaçam as mangas, explica Caixa eletrônico “contra a liberalização, privatização e concursos dos serviços actualmente geridos pelo Grupo ATM e a reabsorção dos serviços DPL sob contrato e/ou subcontrato; contra o projecto 'Milano Next', o Município de Milão para transformar ATM Spa num entidade especializada e consequentemente a prestação local directa de serviços e a sua gratuidade”.

“A nota continua – reforçando o distanciamento entre motoristas e usuários com bloqueio da porta de entrada para embarque e desembarque de passageiros; limpeza, higienização e higienização de veículos e entorno; ainda com sistemas de segurança passiva para proteger a segurança da maioria das pessoas expostas a atos agressivos ; utilização de dias de férias para pessoal em viagem, programas de contratação de empresas e alteração de contratos a tempo parcial; aumento líquido de 150 euros para todos os trabalhadores, contratos para restaurar aumentos adequados a nível nacional; para questões organizacionais relacionadas com férias, turnos especiais e vestuário, entre outras coisas.

1.300 euros por mês não são suficientes em Milão

“Apesar dos anúncios de recrutamento – escreveu o sindicato numa nota – há muito poucos candidatos e isso se deve ao baixo salário inicial imposto pelo Ccnl (1.300 euros por mês durante os primeiros 9 anos) para alugar numa cidade. quarto pode chegar aos 500 euros, turnos de trabalho, flexibilidade horária incomparável e pouco descanso. terá demitido com ou sem emprego alternativo até 2023. Isto inclui descansos regulares”.

Por que a greve dos veículos ATM em Milão?

“Esta grave situação deu à ATM e ao município de Milão uma desculpa – alegam – para cortar o serviço em 7%, incluindo centenas de viagens diárias devido à falta de pessoal. Além disso, os motoristas de eléctrico milaneses estão a protestar contra o acordo de Abril de 2023 com os sindicatos confederados e a redução dos horários de descanso traçada pela empresa. contra os planos de aumento de cargas e horários de trabalho (ainda não implementados graças às nossas greves) e contra a licitação de todo o serviço de transporte público milanês”.

Participando de uma greve de transportes em Milão

Não tenho certeza sobre issomembro É impossível saber antecipadamente quantas ou quais linhas ATM, incluindo túneis, serão atrasadas ou canceladas pelos trabalhadores em greve. Os passageiros serão avisados ​​ao vivo nos canais corporativos, site, X (Twitter) e aplicativo do Foro Buonaparte.