Fabio Quartararo contra a montanha-russa portuguesa Autódromo Internacional do Algarve.

Fabio Quartararo atravessa um momento muito difícil no MotoGP, o facto é que o GP de Portugal no Autódromo Internacional do Algarve serviu de “base” para certificar a posição da Yamaha no MotoGP.

Analisando o historial do francês no circuito português que regressou ao calendário em 2020 – ano em que foi #20 no segundo ano daquela categoria – rapidamente se percebe que o piloto não teve vida fácil, terminando em 14º. ° lugar, numa prova dominada por Miguel Oliveira.

No ano seguinte a história foi diferente: Quartararo venceu, conquistando a segunda vitória do ano, a terceira jornada do GP de Portugal, e a partir daí outras vitórias culminaram no título mundial da Yamaha. O piloto.

Portimão voltou a receber o MotoGP em 2022, e Quartararo venceu a corrida em Portugal, quinta etapa do mundial, e a primeira vez que o francês saiu vitorioso, sobretudo no conturbado ano #20, que liderou. Beko Bagnaia mais de 90 pontos no campeonato e acabou se tornando campeão mundial. Quartararo terminou em segundo lugar e a partir desse ano começaram as dificuldades mais graves.

No ano passado e com estreia no sprint, Quartararo terminou em 10º, e na corrida longa do dia seguinte terminou em 8º.

E o que podemos esperar em 2024? Se o ano passado foi de facto o primeiro ano em que a Yamaha esteve num ritmo pouco competitivo e muito atrás dos fabricantes europeus, espera-se que as hipóteses de alcançar um resultado pouco competitivo sejam elevadas. Quem ganhou o MotoGP deste ano em Portugal?

A dúvida mantém-se, mas como o próprio admitiu na antevisão à corrida de Portimão, será uma oportunidade para subir na classificação.