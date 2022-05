Laptop Huawei Smart Office

A compra de um novo laptop Smart Office Huawei para sua empresa é mais fácil do que nunca. Com uma ampla variedade de opções, a escolha do modelo certo o ajudará a administrar seus negócios com mais eficiência e sucesso. Continue lendo para obter informações importantes para ajudá -lo a decidir qual modelo é adequado para suas necessidades. Você também pode usar este artigo como um guia para comprar um novo laptop. Aqui, discuta bem as diferenças entre os processadores Intel e AMD, bem como outras considerações para comprar um novo huawei laptop.

Huawei Matebook 14

Se você deseja trabalhar no seu laptop com facilidade e conforto, o Huawei Matebook 14 da Huaweis Smart Huawei 14 é a escolha perfeita. Seu design elegante e elegante oferece o equilíbrio perfeito entre poder e portabilidade. O MateBook 14S poderoso processador e armazenamento SSD são ótimos para uso comercial, mas se você quiser mais energia para o seu trabalho, poderá comprar o Huawei Matebook 14 2021. Este tablet pode lidar com qualquer tarefa que você lançar, da escrita às planilhas.

O Huawei Matebook 14 é um dispositivo tudo-em-um, que integra vários dispositivos em uma experiência única e intuitiva. Ele pesa pouco mais de um quilograma e vem com uma tela Fullview 2K de 14 polegadas e um processador Intel Core. Ele pode reproduzir até 10 horas de vídeo local 1080p. A duração da bateria do Matebook 14s também é excelente, em quase três horas. Os recursos do Matebook 14S Smart Office permitem que você trabalhe em movimento, sem se preocupar em ficar sem bateria.

Huawei Matebook D 15 AMD

A Huawei introduziu recentemente uma nova linha de produtos de escritórios inteligentes, incluindo o novo Matebook D15 e a versão atualizada do MatePad 10.4. Esses produtos foram projetados para otimizar seu fluxo de trabalho, tornar a colaboração com vários dispositivos e proporcionar uma experiência perfeita. Aqui estão alguns recursos importantes a serem esperados do novo Matebook D15. Esses laptops vêm com processadores poderosos Intel Core (TM) i5 e tecnologia do sistema operacional Windows 11.

Primeiro, seu design ultra-portável o torna ideal para uso em um escritório. O Matebook D15 é um laptop leve que combina vários dispositivos em uma tela. Esse recurso inovador permite que os usuários se movam entre laptops e telefones celulares sem problemas. Um clique conectará seu laptop a qualquer rede móvel e você pode até fazer chamadas usando seu telefone. Apesar de seu peso leve, o Huawei Matebook D15 oferece o máximo em poder portátil e experiências de escritório inteligente.

Huawei Matebook d 15

O Smart Office Huawei Matebook D 15 é um laptop leve e de alto desempenho que oferece uma nova experiência no mundo da produtividade e colaboração. Com uma tela Full HD IPS e uma proporção cinematográfica 16: 9, o Matebook pode reunir vários dispositivos para uma experiência multitarefa perfeita. Além disso, o Matebook D 15 pode ser conectado a uma rede de telefonia móvel e faz chamadas de áudio e vídeo. O dispositivo também possui um centro de controle que permite que os usuários gerenciem facilmente seus dispositivos e acessem vários serviços.

O Huawei Matebook D 15 possui um processador Intel Core de 11ª geração e até 16 GB de RAM. Possui 512 GB de armazenamento SSD e suporta carregamento rápido. Possui uma impressionante tela de 15,6 polegadas com resolução de 1920×1080 e 250 nits de brilho.

Huawei Matebook D 14 Intel

O Huawei Matebook D 14 é um laptop orçamentário projetado para estudantes universitários. Possui um processador AMD RYZEN 5 2500U, 8 GB de memória de trabalho, um SSD de 256 GB e uma unidade gráfica Radeon Radeon Radeon VEGA 8. Este modelo também está disponível com uma CPU Intel. O AMD Ryzen 5 2500U é uma ótima opção para cadernos finos, pois oferece uma velocidade de relógio de 3,6 GHz e suporta até oito threads. É importante observar que o processador dependerá do sistema de refrigeração embutido no laptop.

Huawei Matestation S

Quando se trata de laptops de escritório inteligentes, o Huawei Matestation S oferece muitas vantagens. Primeiro, seu compacto, o que significa mais espaço para periféricos e um melhor tempo de inicialização. Seu processador AMD Ryzen 5 de 4ª geração, 8 GB de RAM e 256 GB de SSD contribuem para uma combinação poderosa.

Outra diferença entre este laptop e seus rivais é o tamanho da tela. O Huawei Matestation s possui uma tela de 23,8 polegadas com uma proporção de tela de até 90%. Ele também possui um sensor de impressão digital e um botão de compartilhamento da Huawei, que facilita a transferência de arquivos e documentos de e para o seu dispositivo móvel. Seu preço está bem abaixo de seus concorrentes.

