Smartphones inovadores da Huawei

Com sua impressionante variedade de recursos inovadores de smartphones, a Huawei conseguiu se tornar uma das marcas mais populares do mercado. Embora a reputação da empresa não seja isenta de controvérsia, seus produtos são conhecidos por sua qualidade, capacidade de resposta e valor ao dinheiro. Se você está procurando comprar phones huawei, aqui estão algumas dicas:

Huawei New 9 SE

O Huawei New9 SE é um smartphone poderoso e versátil, com um design ultrafino. Possui uma tela Fullview de 6,78 polegadas que suporta a gama de cores P3, juntamente com uma tela de vidro 3D e molduras ultrafinas. Suas câmeras duplas fornecem imagens de alta qualidade. Este dispositivo também está equipado com a tecnologia inteligente de IA e suporta chamadas simultâneas com 11 pessoas. Sua tela oferece uma ampla gama de cores e o torna perfeito para capturar belos momentos.

O Huawei New 9 SE é alimentado por um Qualcomm Snapdragon 680 SoC, juntamente com 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento expansível. Ele usa uma bateria de 4.000 mAh para energia. O Huawei New 9 SE possui uma tela de 1080p com uma proporção de 19: 9. O Huawei Nova 9 SE também possui uma opção Dual-SIM para usuários de Dual-SIM.

Bolso Huawei P50

O bolso Huawei P50 é um dos telefones mais esperados deste ano. Lançado em 23 de dezembro de 2021, este smartphone oferecerá uma tela primária de tela sensível ao toque de 6,90 polegadas com uma resolução de 2790 x 1188 pixels. Uma tela secundária de uma polegada é fornecida para a mesma finalidade. O bolso Huawei P50 terá uma câmera frontal de 328 pixels por polegada e uma câmera primária de 50 megapixels. O smartphone também está equipado com um carregador rápido de 40 watts.

O design dos smartphones de bolso Huawei P50 é uma reminiscência do design da série anterior de Huaweis P50. Possui um design de loop duplo, com o círculo superior abrindo um módulo de câmera e o inferior que abriga a pequena tela. É compatível com um grande número de aplicativos, incluindo música e câmera. Ele suporta serviços ricos de terceiros e transferências internas.

Huawei P50 Pro

O Huawei P50 Pro é o mais recente smartphone principal da marca chinesa Huawei. O dispositivo inclui uma impressionante câmera primária de 50 MP e 8 GB de RAM, juntamente com 128 GB de armazenamento interno. Possui um carregador com fio de 66W e o telefone cobrará até 80 % de sua bateria em trinta a quarenta minutos.

O dispositivo é executado no Huawei Harmonyos, que possui especificações semelhantes ao Android. Parece e tem um desempenho como uma pele Android EMUI e oferece muitos dos mesmos recursos que a versão Googles do Android. A Harmonyos inclui ainda widgets interativos e conectividade perfeita com outros dispositivos Huawei. Para mais informações, consulte a revisão completa da Huaweis. A Huawei disponibilizou o P50 Pro para pré -encomenda no site.

Huawei New 9

O Huawei New 9 tem muitos recursos interessantes. Sua configuração quad-féra na parte traseira é uma das mais impressionantes que já vimos. A câmera Ultra Vision de 50MP possui uma abertura f/1.9 e é emparelhada com uma lente ângulo ultra largura de 8MP, um sensor de profundidade de 2MP e um sensor macro de 2MP. Este smartphone também suporta gravação de vídeo 4K 60fps e tecnologia de estabilização da Huaweis AIS. Ele também oferece uma ampla gama de modos de captura, incluindo retrato, paisagem e vídeo.

Outra característica emocionante do Huawei Nova 9 é sua capacidade de funcionar como um dispositivo de armazenamento sem fio. Graças ao seu sistema de arquivos distribuído, os usuários podem acessar arquivos no telefone no PC, tornando -o ideal para uso doméstico. Outro recurso que faz com que o Huawei Nova 9 se destaque da multidão é a sua AppGallery, que é pré -instalada no dispositivo. Esses recursos adicionais tornam o Huawei New 9 um polivalente ideal para quem procura um conjunto equilibrado de recursos.

Huawei Novo 8i

O novo smartphone 8i da Huawei é a mais recente adição à série Nova. O telefone vem em uma caixa branca simples com um código QR, que direciona os usuários para o site da Huawei e um guia para encontrar aplicativos. O telefone funciona com uma bateria de 4300 mAh. Sua proporção de tela / corpo é de 89,3 %. Seu sistema de câmera dupla oferece excelente qualidade de imagem. Seus recursos musicais são inigualáveis e tem uma parte de trás que deixa quase nenhuma marca de impressão digital. Também é surpreendentemente rápido recarregar.

