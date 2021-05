Vaccine, Figliulo: “Começar a marcação para rapazes com 40 anos de idade até segunda-feira”

Organização de Comissários chefiada pelo General Francesco Figliolo Abre para vacinar jovens de quarenta anos a partir da próxima segunda-feira. A carta foi enviada esta tarde às regiões, na qual se escreve que “para permitir um melhor planeamento, as regiões e províncias autónomas têm o direito de começar a reservar cidadãos com mais de 40 anos ou nascidos em 1981 no próximo dia 17 de Maio”.

Então vamos, mas lembre-se de que devemos continuar a cobrir até mesmo a idade mais avançada. Na verdade, fala-se de “indivíduos vulneráveis, pessoas com mais de 60 anos, cidadãos com comorbidades, que precisam continuar a prestar atenção para garantir a máxima segurança”.

Algumas regiões já começaram a proteger até mesmo os com 40 anos, começando as reservas a partir de segunda-feira. Estes incluem Lazio, Veneto e Basilicata. Agora vem a ilustração oficial da tatuagem do recurso Figliulo. Na mesma carta assinada pelo chefe de gabinete, coronel Karao, a entidade afirmava, entre outras coisas, que “no âmbito do acompanhamento do programa de vacinação, a administração continua a avançar bem na campanha. Nível de prioridade nacional categorias “.