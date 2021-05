De Fátima a Roma, sempre duas estátuas antigas com nova mensagem

Procuro o baixo escultor José Ferreira. Antes do início do processo de canonização para o aparecimento de Fátima, nos dias 13 e 13 de maio, as pessoas já tinham “comandado” a confiança na credibilidade das experiências de três pastorinhos, Jacinta e Francesco Marto e Lúcia dos Santos. Outubro de 1917. Desde o primeiro acontecimento maravilhoso, a história das três crianças estava na boca de todos. Um homem que amava Maria e o seu coração imaculado, Gilberto Fernández dos Santos, decidiu encomendar uma escultura da virgem de Fátima ao laboratório de arte “Casa Fonseca” onde José Thedim trabalhava. A artista que conseguiu a difícil tarefa de dar um rosto ao escultor, Maria, mulher, mãe, irmã e filha a quem devemos o primeiro retrato da Virgem de Fátima, foi revelada pelas intensas mensagens confiadas à pastorinhos. Procure por José Ferreira Nasceu em 1892 em São Mameto do Coronado, pequena vila do concelho de Tropha, em Portugal, onde faleceu em 1971. O símbolo mais importante da fé portuguesa do século XX, uma das mais belas esculturas da Virgem é o escultor de Fátima – obra deste artista português – na história – que mostrou um certo transporte de todos os papas (desde Pio XI ao Papa Francisco). Um homem com um grande coração, realmente ótimo. Bem como seu talento. A primeira imagem da Santíssima Virgem de Fátima, no dia 13 de maio de 1920, será colocada no pequeno templo de Goa da Iria, que surgiu na fase exata das aparições. Muitos anos mais tarde, por ocasião da consagração de Nossa Senhora de Fátima a Portugal pelo Episcopado Português, chegaram a Roma duas reproduções verdadeiras daquela imagem, talhada por Thedim. Maria contigo Estas duas estátuas importantes e únicas foram descobertas como testemunhas pacíficas da devoção infinita a Nossa Senhora Fátima. Em 1947, de fato, outra estátua da Virgem – que nunca mais foi encontrada – foi considerada uma peregrina à paz mundial. Portanto, as duas estátuas que a nossa revista vos apresenta são as primeiras estátuas a atravessar o mar e a sair do território português. READ Portugal Masters adiado devido a restrições de viagem em meio à epidemia de COVID-19

Primeiro, desde 1929, Ele está localizado a poucos passos do Vaticano, No Colégio Português, seu vice-reitor, padre Antonio Estevo Fernandez, 38 Abre as portas da igreja onde se encontra e conta a sua história fascinante. Padre Fernandes, a presença de uma estátua tão bela e historicamente significativa é muito emocionante. Por que ele veio aqui para Roma? "Não sabemos como ela chegou aqui. O que sabemos é que antes desta localidade era o antigo colégio português no Palazzo Alberini via Del Banco de Santo Spirito. Sabemos que foi abençoado por Pio XI em 1934. Foi Nossa Senhora de Fátima em Roma. Imagem, mas a primeira imagem a cruzar a fronteira para Portugal.Lucia dos Santos agradece as palavras. O escultor confiou nas suas memórias para ser o mais fiel possível à descrição do pastor que queria encontrar antes de criar a estátua. Isso atraiu imediatamente a devoção dos crentes? O 13 de maio foi homenageado de uma maneira particular? "Infelizmente, não temos notícias do antigo colégio. Mas desde a década de 1970 (quando o colégio mudou para a Via Aurélia) várias denominações religiosas das redondezas começaram a homenagear o ídolo, levando velas aos pés da virgem. Este gesto de devoção foi repetido todos os 13 de maio. Infelizmente, não o senti devido à epidemia do ano passado. Quando olhamos para esta estatueta, ficamos chocados com o olhar de Maria e sua ternura. Realmente parece estar vivo. ' Como você se sente ao orar diante dessa imagem? Sempre fui fascinado pela beleza. A beleza é uma porta para chegar a Deus. Maria Bela, leva-nos a Deus. Acima de tudo, fiquei impressionado com uma coisa: milhares e milhares de confissões que a imagem de Fátima desperta no coração das pessoas ". Aqui entramos no coração da mensagem de Nossa Senhora de Fátima, que é precisamente sobre a mudança de corações … "Precisamente. Há uma ligação profunda com a mudança, mas também com a graça. Não é por acaso que mantemos esta estátua perto do altar da igreja. O sacrifício de Cristo aqui, todos os dias, acontece pela graça. Basicamente, Nossa Senhora de Fátima fala de três pilares da nossa fé: oração, confissão e misericórdia. Maria traz tudo isso. Maravilhoso. Estou quase de bom grado maravilhado com esta graça que Nossa Senhora está nos dando.