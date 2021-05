Vaccines Govt Lombardia, a reserva para menores de 40 anos não é antes de 20 de maio. Garantido para níveis Oses – Corriere.it

Algum Se na Lombardia vier mais do que o esperado As ações da AstraZeneca não utilizadas por outras regiões serão alocadas. A conselheira de saúde Letícia Moratti diz que a taxa de rejeição da vacina Oxford é de apenas 0,5%. A velocidade das vacinações respeita as exigências do comissário (85.000 por dia) e pode aumentar para 140.000 se houver vários medicamentos. Fontana disse que pediu formalmente a Roma que aproveitasse o redistritamento. O general Figliolo acredita que mesmo essas compensações inter-regionais deveriam ser feitas apenas pelo quadro do comissário – explicou – por uma série de razões, até que aquelas de natureza programática cumpram o primeiro programa de vacinação. Por isso, desde o primeiro momento, respeitamos as decisões do Comissário de acordo com os termos que nos foram dados. Segundo Fontana, Figliulo está avaliando o caso.