Vacinas a reservar para os nascidos na Toscana, 1966 e 1967: mais de 35.000

Florença, 13 de maio de 2021 – Aceleração Campanha de vacinas Contra Gov Dentro Toscana Veja os anúncios diários: Todos os dias, uma nova janela se abre para um ou mais recém-chegados que podem se inscrever para a vacina.

Hoje, quinta-feira 13 de maio, é para quem nasceu nos anos 1966 e 1967. Os de 54 e 55 anos conseguiram fazer reservas a partir das 16h. Portal online regional. Houve um verdadeiro ataque ao portal. Eles têm sido Mais de 35.000, Em cerca de duas horas, a reserva de 54-59 anos da Toscana para a vacina anti-Govt. Disponível Mais de 100.000 tamanhos Tipo completo (nascido entre 1962 e 1967). A região da Toscana o torna conhecido. O calendário de reservas vai até 13 de junho. As reservas para pessoas de 60 a 69 anos continuam: Novos níveis da AstraZeneca disponíveis no portal esta manhã, com mais de 20.000 pessoas cadastradas

Portanto, essas janelas são para grupos de mais de 50:

Pessoas nascidas em 1968 e 1969 (com 53 e 52 anos) podem ser vacinadas amanhã, sexta-feira, 14 de maio.

Pessoas nascidas entre 1970 e 1971 (51 e 50 anos) podem se cadastrar no portal no sábado, 15 de maio.

Lado de dentro sábado Assim, todas as pessoas com mais de cinquenta anos terão acesso ao portal para se inscrever para a vacina.

Tutorial de vídeo: Veja como fazer uma reserva

Diferente do passado, a “sala de espera” inicial – ou seja, o processo de reserva que fornece a sala de espera. Aqui, quem faz o login indica quantas pessoas estão na sua frente e o que está esperando. Só há uma entrada real na “sala” para reserva quando a fila estiver limpa, onde poderá encontrar os restantes locais e horários.

Filho anuncia livro para menores de 40 anos

“O portal regional de vacinação tem cerca de 30.000 reservas para 56-57 anos começando por volta das 16h em cerca de três horas – disse Andrea Bellardinelli, chefe de saúde digital e inovação na região da Toscana ontem – disponível para toscanos nascidos em 1964 e 1965. Lá são cerca de 38.000 doses. O portal regional de reservas registrou mais de 2,76 milhões de visitas desde segunda-feira.

Nos próximos dias, continuaremos a expandir os grupos de idade e modificar horários e centros com base em previsões de novas distribuições. “Decidimos continuar por dois anos – Eugenio Gianni, o líder regional – já definiu a agenda completa para mais de 50 anos. Estou muito satisfeito.”

Enquanto isso, o chamado Tipo 4 (pessoas com comorbidades ou doenças que apresentam risco aumentado de desenvolver formas graves de Govt-19, entre as idades de 18 e 50), mas o RSA Ontem foi realizada reunião entre a Conselheira Comunitária Serena Spinelli, gestores da RSA e sindicatos. Uma ordem que permitiria definir uma reunião e, talvez dentro de um ou dois dias, permitir a visita de parentes de volta às estruturas. “Estamos preparando um ato que nega as diretrizes nacionais baseadas na realidade toscana.” Spinelli disse