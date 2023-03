Cremonese-Roma, Mourinho despedido não se aplica

(Adnkronos) – “O que aconteceu com Serra, o quarto homem? Sou emotivo, mas não louco. Ter uma reação como essa significa que algo aconteceu.” O técnico da Roma, José Mourinho, informou Dazn após a derrota por 2 a 1 para o Cremonese. O técnico de Portugal foi expulso um minuto do segundo tempo.

“Como o árbitro me mandou, precisamos entender se posso fazer algo do ponto de vista legal, mas a quarta pessoa disse a ele, não teve coragem de dizer o que ele me disse e como. Ele me tratou . Quero entender se há uma gravação. Ele é de Turim e não quero chegar à conclusão de que o próximo jogo é contra a Juventus. Depois do jogo fui ao vestiário do árbitro e pedi a ele que me dissesse o que aconteceu mas ele não. Ele está com perda de memória, ele esqueceu… Eu nem pedi uma explicação, uma opinião. O que aconteceu. Eu não quero dizer isso, eu gosto da gravação de áudio”, reiterou o português.

A história corre o risco de ofuscar o nocaute Giallorossi. “Não há porque estar cansado, jogámos na quinta e depois na terça. Tivemos um pouco de azar nos golos, mas a responsabilidade é nossa. A falta de intensidade deu-nos vontade de terminar o jogo imediatamente. Não é verdade que uma equipa quer ganhar e a outra não, os jogadores da Roma querem sempre ganhar. A “A sensação é que a equipa está a jogar o jogo da sua vida e a outra não. ganhar, mas não merecíamos perder. Achávamos que o gol da vitória poderia vir depois da reação do segundo tempo, mas não aconteceu”, reiterou.

“Essa derrota será em vão? Antes do jogo, pedi aos jogadores que fizessem um exercício de imaginação: vamos fingir que é o último do campeonato, se perdermos e empatarmos, se ganharmos a Liga dos Campeões vamos para a Liga Europa. No final não ganhámos”, acrescentou Mou, que ainda não desistiu do seu objetivo de se qualificar para a Liga dos Campeões. “Eu não tenho esse objetivo. Não estou pensando na Liga dos Campeões, mas torneio após torneio. Não posso desistir dessa competição, há frustração, e isso leva à análise. É uma pena que isso tenha acontecido com o Serra, talvez ele seja incrível em campo e se torne o próximo Colina, Roche, Rossetti. Mas eu o respeito como pessoa tanto quanto ele me respeita.