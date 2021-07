O mercado de transferências da Juventus pode trazer grandes nomes para Massimiliano Allegri. O treinador da Juventus pediu reforços em todos os departamentos sem revolucionar completamente a equipe. As mudanças mais importantes podem vir no meio-campo, mas comprar jogadores de qualidade não é fácil. O nome que agrada o mercado da Juventus é Renato Sanchez.

Juventus Exchange Market, caso Renato Sanchez:

Juventus quer se fortalecer no meio-campo no próximo mercado, pense em comprar a Renault Sanchez. O jovem campeão português deixa Lily depois de uma temporada fantástica, e há um grande interesse em ser pioneiro nos seus passos.

No EURO2020, foi um dos heróis dos lusitanos que, apesar de ter sido eliminado da segunda eliminatória, logo queimaria a mesa de transferências. June começou a se mudar para Renato Sanchez há várias semanas Mas não foi o único clube da classe ’97.

Mercado da Juventus cai sobre Tottenham Renault Sanchez

A Juventus aposta em Renato Sanchez no mercado de transferências, mas o Tottenham está no caminho dos portugueses. Os portugueses têm contrato com Lily até 2023, mas já neste verão quer deixar a França.

De acordo com as últimas notícias do mercado, Fabio quer esperar pelo Paradise Zoo e trazer Sanchez para o Tottenham. Nuno Esprito Santo elegeu-o o primeiro da lista de desejos para a próxima época. Ele vê isso como uma parte interessante da criação de seu meio-campo de abertura ao lado de Pierre-Emily Hodgson.

Notícias Juventus desafia Tottenham: preço de Renato Sanchez

Juventus e Tottenham vão competir no mercado Renault Sanchez. Os dois clubes querem muito a estrela portuguesa e em breve vão abrir um verdadeiro leilão. O futebolista, nascido em 1997, quer uma experiência nova que pode ser vivida na Série A, onde Joo pensa agora em se fortalecer. O pedido de Lily por Renato Sanchez é de 30 milhões. A Pianoconnery deve primeiro se despedir de algumas áreas importantes e depois pode conseguir uma vitória dupla com o Locatelly.

