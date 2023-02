A arrogância e a hipocrisia da esquerda ergueram a cabeça contra Schlein

Ellie Schlein Como uma menina Geórgia Meloney? Não! Se alguém já se perguntou, Michelle Murcia Ele já se livrou disso. O ponto principal é o seguinte: nem todas as mulheres são iguais. Ou pior: nem todas as mulheres no poder são boas para o país. Claro, apenas os da esquerda. Nada de novo sob o sol, por favor. Laura Boldrini Ele já teorizava no dia seguinte à vitória da centro-direita na política: “Nem todos são iguais, uns são piores que outros” . Então, em setembro passado, as mesmas garotas estavam sombrias (digamos, chateadas) para ver Certo Traga a primeira primeira-ministra ao Palazzo Sigi, hoje eles estão pulando de alegria ao eleger a primeira secretária. Partido Democrático. Uma meta (vamos falar de uma meta) que os irmãos da Itália alcançaram há quase dez anos.

Pelo amor de Deus, nem todos são torradeiras. Por exemplo, quem está na máquina está triste e cauteloso. A maioria estava com Bonacini. Agora eles temem que Schlein puxe a cadeira debaixo deles. Mas fora do Nazareno, eles estão todos torrando na imprensa progressista e nas redes sociais. pegue Conchita de Gregório. “Revolução sem armas, sem testosterona, com a graça de um sorriso” Ele escreve hoje República. Para ele, a eleição de Schlein muda não só a história do Partido Democrata, mas a história da esquerda em geral. “Girar o eixo cartesiano da realidade” . Que revista de fogos de artifício. E o estrondo final? Ali está ele: “A ‘Nova Mulher’ Georgia Meloni – em teoria – retorna ao que era: a última herdeira do século XX, um antigo conto do fascismo ao comunismo como você” . Em comparação, a excitação noturna de Boldrini ( “Melão, aí vamos nós” ) desmorona no nada.

Schlein gosta porque é garota. Não uma garota como Melony. Esquerda garota. “Georgia Meloni é a mulher errada no partido certo para nós – o pontificado de Múrcia Instagram – Ellie Schlein é a garota certa para nós na festa errada para ela.” . Ainda por cima Amanhã Plugue da Geórgia (O filósofo) até teoriza um modelo de liderança diferente. “Feminista” e não “feminina”. “A diferença entre agir ‘para’ mulheres, por seus direitos, e simplesmente ‘ser mulher’ – está entre o coletivo e o individual” . Resumindo: como já explicado ontem Clara Valério Naquele dia república, Schlein “Ela não representa ela mesma, mas a maioria de nós.” . Por outro lado, Melony não representa as mulheres, ela apenas representa a si mesma.