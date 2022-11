Um programa de eventos em Veneza

Veneza revive a tradicional Festa della Salute, ansiosamente esperada e amada pelos moradores: como o Redentor, a festa comemora outra terrível praga, o biênio 1630-31, e os votos feitos como resultado. Cão para receber a intercessão da Virgem. Até hoje, milhares de cidadãos marcham diante do altar-mor da Sisa della Salute, imposta em 21 de novembro, para defender a gratidão secular que une a cidade à Virgem Maria.





Todos os anos, é construída uma ponte temporária de barcos, que atravessa o Grande Canal e conecta a área de San Moise e Santa Maria del Giglio (distrito de San Marco) com a Basílica della Salute em Dorsoduro. Procissão. O tradicional mercado espera-nos com cerca de 30 bancas que oferecem velas e produtos diversos (panquecas, rebuçados, rebuçados, castanhas assadas, balões, jogos e muito mais): este ano vão decorrer de sábado, dia 19, a segunda-feira, dia 21.





A programação dos principais eventos é a seguinte:





Sexta-feira, 18 de novembro: 12h00, bênção e abertura da Ponte Eleitoral, na presença do Patriarca Francesco Moraglia e de outras autoridades civis e militares.

Domingo, 20 de novembro: 19h00, Peregrinação Juvenil do Campo San Maurizio: um rosário peregrino, que atravessará a ponte votiva e terminará com um ato de entrega a Maria ao chegar para a veneração. Todos os anos é presidido pelo Patriarca Francesco Moraglia.

Segunda-feira, 21 de novembro: Basílica della Salute aberta das 6h às 22h30

Celebrações generalizadas, mesmo à distância





Para evitar uma superconcentração de visitas, o Patriarcado tomou medidas para ampliar o acesso à Basílica nos dias que antecedem a festa e programar aberturas noturnas (20h45) de quarta-feira, 16, a sábado, 19 de novembro. Geralmente, o acesso é gratuito, mas coordenado (e possivelmente limitado) por um serviço de pedidos especiais.





Abertura da ponte de votação, com a bênção do Patriarca, na sexta-feira, 12 de novembro. Os serviços sagrados serão realizados no domingo, 20 de novembro, 8, 9, 10, 11, 15, 16 e 17h30. Às 14h30 terá início a peregrinação da cidade e à noite os jovens diocesanos participarão da peregrinação mariana segundo a tradição: a procissão sairá do Campo San Maurizio às 18h30 e chegará à uma e meia. Uma hora depois na Basílica.





No próprio dia da festa, segunda-feira, 21 de novembro, a basílica está aberta das 5h45 às 22h30. 6, 7, 8, 10 (Patriota), 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. As missas celebradas no dia 21 são sempre aguardadas com grande expectativa pelos peregrinos e são organizadas com particular atenção à ordem pública: acesso dos fiéis dentro dos limites permitidos pelas normas de segurança. Pode, mas as comemorações podem ser acompanhadas mesmo remotamente com transmissão ao vivo pela Antena 3. e na página Gente Veneta no Facebook.





Para o evento, o grande banner publicitário que cobre o andaime de restauração da fachada será removido e substituído por uma reprodução do ícone da Virgem da Saúde.









Portaria Municipal





Durante as comemorações, entrará em vigor o decreto municipal que regulamenta a circulação de pedestres: sexta-feira, 18, das 12h00 a terça-feira, 22 de novembro, às 18h00 “Durante a chegada de pessoas que comprometam a segurança e a fluidez do tráfego” », desviar o tráfego de pedestres por criação de ruas de mão única, para segurança pública A polícia local também tem o direito de bloquear o acesso a áreas altamente sensíveis. Os agentes podem ordenar a suspensão ou realocação temporária de invasões em terras públicas.