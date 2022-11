As declarações de CR7 deixaram muitos fãs desapontados. A começar pelo jovem madeirense que conquistou o mundo: Cristiano Ronaldo

Depois de um certo tempo, isso acontecerá. Hora das Grandes Confissões, Segunda, Terceira, Volta.

“A verdade é que eu poderia ter sido mais forte!”

Talvez ele realmente tenha dito a frase, talvez alguns de seus amigos a tenham passado. Ou o “com outra cabeça” é uma típica invenção que corre sem final feliz em histórias que tropeçam no “se isso não tivesse acontecido comigo…”?Fábio Ferreira Chegou à academia do Sporting Club de Portugal, a que nós, italianos, sempre chamamos de Sporting Lisboa, como um jovem talentoso. Avistado em um torneio no Algarve, no sul do país, ele veio para a capital portuguesa e mostrou grande habilidade nas competições. O entendimento foi perfeito com o outro avançado da equipa sub-14, um rapaz do estrangeiro, o madeirense. Algarve e Madeira, a periferia do mundo português, sotaques estranhamente fortes, daqueles que fazem rir na cara. “Mas como falar!?!”

O sarcasmo acrescenta insulto à injúria, com pouco ou nenhum dinheiro no bolso.

Madirense e Fábio Ferreira marcaram muitos gols dentro e fora de campo porque são os únicos que estão sempre no internato do clube enquanto os demais voltam para suas famílias. Quando eles vão a algum clube para tomar coca ou sorvete, uma briga começa. É sempre o Fábio Ferreira quem os inicia, e quase sempre o Madirense, que agora se percebe quem é, fica a sofrer as consequências.

Os poucos centavos que tem no bolso servem para fichas e ligações para casa, Cristiano Ronaldo chora, às vezes por alguns minutos, enquanto o pai, que calça primeiro um par de chuteiras, lhe dá paixão. Para o jogo mais bonito do mundo, a cirrose o tirou.

É difícil, muito difícil, mas tem futebol. Fábio Ferreiras e Cristianos têm aquela bola para calar, amortecer os sorrisos e parecer o centro do mundo. Aplausos dos treinadores, aplausos de alguns dos espectadores presentes.

Fabio Ferreira, porém, não consegue lidar com esses altos e baixos da adolescência. No bar, Fábio, que passou toda a vida nas pisciculturas de sua região, após o enésimo deslize, terminou o relacionamento primeiro com o esporte e depois com o futebol, disse que o ídolo de todos, Cristiano Ronaldo, é um homem pitoresco. Todos os seus esforços no vermelho-e-verde português, incluindo o Campeonato da Europa, são lendários até Eusébio, seu amigo. Ele era seu assistente. Talvez, com base no talento…

Cristiano chegou com uma determinação aterradora, uma obsessão imparável, que já está na história do futebol. Mesmo quem riu dele, vestindo um terno com uma camisa onde se lia CR7, poderia ter visitado Madera e o museu a ele dedicado. 5 de fevereiro de 1985, muitos lusitanos, o Natal foi, tentam de todas as formas evitar a mais orgulhosa Madre Maria Dolores daquele aniversário de hoje. A par de muitas tentativas de aborto natural (Portugal, dedicado a Fátima, não prevê lei para internar a mulher e proceder à intervenção), como beber cerveja preta e correr a toda a velocidade nas encostas íngremes do Funchal. O feto, vivo e disposto a se manifestar, não quer morrer. No entanto, 5 de fevereiro de 1985 está longe e Ronaldo, o jogador de futebol que orgulhou uma nação, não existe mais. No entanto, a obsessão não diminui, impedindo o contato necessário com a realidade.

Uma entrevista recente com o Sun foi muito diferente de seus primeiros anos em Lisboa, juntamente com acusações de treinadores e administradores do United serem acusados ​​de desrespeitá-lo. Eles também estão em forma, descartados como profissionais baratos “Rangnik? Nem sei se foi treinador, nunca ouvi falar dele.

Cristiano Ronaldo acabou do outro lado hoje. Fez um grande, grande passeio, cheio de triunfos, digno de tudo, suado, e tornou-se um daqueles idiotas de boa família, que vestiam a camisa mais por recomendação do que por mérito, e riam dele pelo seu sotaque madreno. , seus dentes imperfeitos, suas roupas nunca na moda.

Ronaldo decepcionou muitos de seus torcedores idolatrados do United e torcedores portugueses com essas declarações arrogantes.

Ronaldo provavelmente enganou Fábio Ferreira, que sonhou mil vezes que ainda estava ali, fechou o triângulo com Cristiano na entrada da área e finalizou o gol.

Ronaldo muitas vezes se enganouCom aquelas proclamações, conversa altiva e auto-apresentação, enganou aquele jovem génio madeirense, que do nada e do nada exemplificou um talento sensacional com o seu próprio orgulho e determinação indizível, levando à excelência em tudo. campo.