“Ele teve aulas gravadas.” Mas ele desaconselha o caminho e quer aboli-lo

Dele diploma de médico O jovem de 23 anos criou um frenesi sem precedentes na mídia em tempo recorde Carlota Rossinoli Ela foi forçada a fechar seu perfil Instagram “Por muitos insultos recebidos”. eu’Universidade Vita-Salute San Rafael a partir de Milão Esclareceu que o percurso de estudos do jovem veronese não apresentava irregularidades, mas agora surgem novos detalhes que a universidade desaconselha esta prática e está mesmo a ponderar aboli-la.

Carlotta Rossignoli realmente se formou durante a primeira sessão do sexto ano, como qualquer outro aluno. Como ela fez isso? Seguindo as lições gravadas. Isso foi revelado em um comunicado emitido por representantes estudantis da Universidade Vita-Salute San Raffaele após uma reunião com a alta administração da universidade.

Ao reconhecer a disciplina da licenciatura de Rossignoli, os alunos esclarecem que “ainda podem frequentar cursos seguindo cursos à distância/gravados” por causa do chamado método “misto”. Desta forma, o aluno tem uma assiduidade regular nas disciplinas do primeiro semestre do quinto e sexto ano e, consequentemente, tem direito a realizar os respectivos exames e a receber os respectivos créditos de formação».

“Universidade desaconselha a formatura antecipada e pretende cancelá-la”

No entanto, no final, os representantes sublinharam que “até à data desaconselha vivamente a expectativa da obtenção de um grau académico, tendo em conta o prazo já previsto para a conclusão do percurso de desenvolvimento imaginativo, profissional e humano”. Por fim, declaram que é intenção dos reitores das universidades “propor aos conselhos docentes, no futuro, a modificação dos regulamentos universitários para deixar formalmente claro que a formatura antecipada é impossível”.