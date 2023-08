Ronaldo, golo anulado e raiva do árbitro: “Sempre contra mim!”

eu’Al-NasserDepois de um começo Liga Profissional Saudita Com duas derrotas nas duas primeiras corridas, voltou à pista com duas vitórias consecutivas. 4-0 nas últimas horas contra o Al-Shabaab: Escusado será dizer que o protagonista, CR7.

CR7, gol anulado: “Sempre contra mim!”

O craque português chamou a atenção não só pelos dois gols (ambos de pênalti), mas também por um episódio em que argumentou animadamente contra o árbitro. Na verdade, com 1 a 0, Ronaldo colocou a bola no canto mais distante e marcou de cabeça. Porém, a emoção durou pouco, pois o diretor da partida, após analisar o ocorrido com Warri, decidiu anular o gol. Daí a raiva de Cristiano quando o atacante tocou levemente no adversário, mas ele imediatamente caiu no chão. A frustração incontrolável dos portugueses: Primeiro ele pediu uma explicação ao árbitro, depois disse claramente: “Sempre contra mim!“. Um golo anulado de pouco valor em termos de resultados: o Al-Nasr ainda venceu por 4-0, com CR7 a marcar o segundo golo 20 minutos depois. Porém, este não é o primeiro episódio em que Ronaldo se irrita com o apito de plantão: já aconteceu há uma semana e até um torcedor se envolveu.