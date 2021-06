Ambas as partes dentro do M5S. Pattuvenelli Conte-Courier. Lidera grupos próximos à liderança

Beppe grilllo? Como Tyson com Holyfield, ele trouxe os ouvidos de Conte para casa: há aqueles que acreditam que o boxe é paradoxal, muito menos as lágrimas no topo das cinco estrelas. Mas o que existe no movimento é ansiedade e tensão por melhorias futuras. Já pela manhã o silêncio de Kirillo – alguém que se calou mesmo com quem o conhece desde sempre – sugere uma lágrima. O supervisor avisou algumas horas atrás Veto Sujo Desde a publicação da lei Giuseppe Conte. O regente – expirou em um ou dois meses – foi forçado a recuar e se reorganizar. Roberto Figo e Luigi Di Mio Eles tentam mediar até o último. Em seguida, a cortina cai sobre a toupeira M5S dell’ex Prime.

Em direção a uma divisão controlada Grillo não avisou ninguém – nem mesmo Grimm – que ele não foi embora. Seu sistema embota os MPs. Os bate-papos se tornam uma enxurrada de perguntas e comentários. Galera, sobre mim, Fechado, doido pra gente, ele escreve conforme revela a agência AdenchronosDeputado Roberto Rosini. Pessoas como Valentina Cornelli estão pedindo para convocar uma assembléia imediatamente. Finalmente, existe a linha de Stefano Buffon: A comparação é mínima por 24 horas Deixe as reações quentes se acalmarem. Alguns seletos como Vitoria Baldino, Roberta Lombardi e Alessandra Majorino estão saindo. Mas ainda Para derrotar a sabedoria, Por causa do momento sutil e os efeitos internos podem ser dramáticos. Estamos caminhando para uma divisão controlada, diz um executivo do movimento, que sugere que um setor de Cantiane poderia sair e dar vida a grupos autônomos que podem ter confiança nas obrigações institucionais das cinco estrelas. Internamente, também parece estar mudando as perspectivas de Girillo l dar uma chance. Vamos ver quanta coragem eles têm, Grolo ataca o pró-parlamentar, referindo-se ao exército de senadores de Paola Taverna a Stefano Paduanelli, de Mario Turco a Ettore Licheri perto de Conte. READ 16.232 novos casos e 360 ​​mortes - Corriere.it





Rousseau não gostou Promete que o tempo será apertado. A votação proposta por Grillo Pode acontecer em algumas semanas, já perto do fim de semana. Opção é Para abrir um novo palco político em breve. Ainda não está claro quem entre os grandes nomes aceitará o pedido do fiador e quem será o candidato a liderar o movimento. Certamente não faz mais sentido seguir Conte desde a segunda linha em um novo projeto do que tentar administrar o que resta das cinco estrelas – foi apontado. Mas a insatisfação é forte no meio do vento Voltar para Rousseau: Uma plataforma que se opõe a muitos legisladores, mas o voto de Girillo (e depois de um confronto com seus advogados) foi uma jogada convincente. Um passo que não é apreciado por todos.

Conte-Grillo, Intelligence