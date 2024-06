Os corpos das duas vítimas foram encontrados fora do carro

Eles voltavam para casa em San Giuseppe Jato depois de passar uma noite em um pub em Palermo, mas um acidente no meio da noite ceifou duas vidas: Selma El Moukid, de 20 anos, e o pequeno Abdul Rahim Garzalla, de 16 meses. A mãe da criança, uma mulher de 23 anos, que conduzia o Fiat Punto que bateu num guarda-corpo da estrada Palermo-Chiaca, foi hospitalizada com ferimentos graves. Uma quarta menina de 21 anos que estava no carro também foi levada ao mesmo hospital sob código amarelo.

Acidente em Palermo-Chiaca: menino de 16 meses e menina de 20 anos morrem gravemente feridos

Conforme reconstruído, Selma El Mouqid e Abd Rahim Garzalla são tia e sobrinho, respectivamente. A menina que dirigia o carro é a mãe da criança morta. O impacto foi tão forte que as duas vítimas voaram, quebrando o para-brisa do carro. As equipes de resgate os encontraram fora da cabine. Isto transparece nas primeiras constatações do acidente no entroncamento para Giacalone, na área de Monreale.

Prefeito de San Giuseppe Jato: “País de luto”

A mecânica ainda está sendo estudada pelas estações Carabinieri e Bioppo da unidade de rádio móvel Monrail. Existem muitos pontos de interrogação a serem resolvidos. A mãe da criança, de 23 anos, apresentava nível de álcool no sangue acima do limite legal. No banco da frente do carro, a menina do lado do motorista com a criança nas pernas usava cinto de segurança, mas foi tudo em vão.