Juventus, mais um golpe no meio-campo: chega o português

Giuntoli está verdadeiramente solto com vista ao futuro: chega mais uma adição de qualidade ao meio-campo, o jovem português. A Juve não parou

A sua vontade fará a diferença, mas a Juventus também estará de volta para fazer uma forte declaração na Liga dos Campeões. Um encontro histórico com Thiago Motta está pronto para trabalhar no campo de treinamento para deixar sua marca no jogo. UMA REVOLUÇÃO COMPLETA PARA QUEBRAR O PASSADO: Os Bianconeri vão focar tudo no jogo coletivo para agradar seus torcedores e amantes do futebol. Aqui está a última ideia maluca do diretor do jogo Giuntoli.

Já é um momento decisivo para montar uma equipe competitiva em Torino. Depois de temporadas para esquecer, o clube da Juventus está sempre em busca de perfis valiosos para chegar ao objetivo maior: aqui está uma trama decisiva para uma nova movimentação no meio-campo. Nas últimas horas, o diretor esportivo Cristiano Giuntoli já concretizou a contratação de Douglas Lewis, mas não para por aí. Ainda é cedo para a Juventus, que quer surpreender a todos novamente: os torcedores mal podem esperar por mais boas notícias no mercado de transferências.

Juventus, paralisação total: Diretor esportivo Giuntoli prepara novo enredo

A gestão da Juventus não queria perder tempo. A Juventus está pronta para lançar um ataque decisivo à próxima turma de recrutas: um jovem talento nascido em 2004. A notícia surgiu há poucos minutos, vamos descobrir toda a verdade sobre o acordo surpresa.

Especialista e influenciador do mercado de câmbio, revelado no X por Er Fina, A Juventus está a um passo do jovem médio nascido em 2004, que pertence ao Sporting Clube., mas na temporada passada vestiu a camisa Praia no Estoril. O diretor esportivo Cristiano Giuntoli foi liberado no mercado de transferências ao mirar no meio-campista brasileiro do Aston Villa, Douglas Luiz, que deve passar por exames médicos imediatamente na Copa América.

Jovem promissor, alvo do diretor esportivo Giuntoli, ele sempre foi capaz de trabalhar de maneira brilhante com talentos que mais tarde se destacaram no futebol internacional. Um novo projeto surpresa de mercado de transferências com perspectiva de futuro: a Juventus leva a sério e está de volta para competir no mercado de transferências. O fim chegará em breve: Mateus Fernandez para o presente e o futuro. Bianconeri prontos para disparar novos fogos de artifício após ataque de Douglas Lewis: o diretor esportivo Giuntoli será o protagonista absoluto.