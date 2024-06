“Logo fora da UE, a Itália corre rápido”

Sem abuso de poder, a economia e a justiça italianas “correriam mais rapidamente”. Guardião dos Selos Carlos Norte Ele parece aliviado: a reforma que leva o seu nome e a repressão às escutas telefónicas recebeu luz verde do parlamento e já da UE. Como pano de fundo, a separação das carreiras de juízes e procuradores e a época de tensões entre política e toga.

Como o país mudará se o abuso de poder for erradicado?

“Vai mudar radicalmente. Os presidentes de câmara e administradores deixarão de ficar paralisados ​​pelo medo das assinaturas, a segurança jurídica será melhor assegurada e milhares de julgamentos fúteis, estatisticamente já destinados à absolvição, serão eliminados. A justiça criminal, o investimento e a economia serão eliminados. correr mais rápido.”

A UE alertou que corre o risco de simplificar a luta contra a corrupção. A Itália tem armas afiadas suficientes?

“É claro que o nosso arsenal regulamentar contra a corrupção está muito bem abastecido na União Europeia. Mas usarei a questão para esclarecer de uma vez por todas a posição da Europa. Inicialmente, a Comissão propôs uma disposição que tornaria este crime obrigatório, uma vez que é regulamentado de forma diferente em diferentes estados. Sem as características regulares e específicas de um direito penal adequado, na Itália era absolutamente inevitável. Como resultado, realizamos milhares de inquéritos todos os anos, que, como eu disse, não são nada. explicou esta situação aos órgãos competentes em diversas ocasiões.

A resposta?

“A Presidência do Conselho da UE aceitou a nossa proposta de tornar a manutenção deste crime opcional, e não mais obrigatória. Durante a reunião de 14 de junho no “Conselho Justiça e Assuntos Internos” no Luxemburgo, todos os Estados-Membros da UE votaram a favor favor da nossa proposta, e a Comissão apoiou-nos. Agora temos uma luz verde clara e firme e devo agradecer a todo o pessoal ministerial e aos nossos juízes de ligação por este trabalho extraordinário.

Um ano para ratificar a reforma. Houve oposição da maioria?

“Absolutamente não. Houve uma pausa em vários processos nas comissões. Lembro-me que este projeto de lei, tal como o último projeto de lei sobre separação de negócios, foi recebido com uma pequena salva de palmas na Câmara dos Ministros. O apoio foi unânime, e muitos entre a oposição ficaram maravilhados.”

É proibida a publicação de interferências de terceiros. Um bocado para os jornalistas, como alega a oposição?

“Não, por fim, há a implementação ou início de implementação do artigo 15.º da Constituição, segundo o qual o sigilo e a liberdade de comunicação são bens primários e invioláveis.

Como o governo pode interferir no uso de cavalos de Tróia?

“Seria inapropriado dizer isso agora. Ressalto apenas que quem entra no celular de uma pessoa entra na vida dela, pois a ferramenta contém não só conversas, mas muito mais: prontuário, declaração de imposto de renda e até fotos pessoais. Deixe-me dar um exemplo: uma menina menor de idade, estudante no exterior, enviou à mãe uma foto de uma erupção na pele para mostrar a um dermatologista. O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos condenou recentemente a Itália por escutar pessoas que não estão a ser julgadas, dando a nós e ao nosso poder judicial uma razão humilhante. Essa barbárie deve ser erradicada”, disse ele.

Você pode nos dizer quais são as próximas intervenções em crimes contra a AP?

“Não há nada planejado da nossa parte neste momento. Mas estamos trabalhando nisso com colegas das comissões. O sistema é globalmente útil, mas confuso. Exigirá uma revisão orgânica.”

Do abuso de poder ao veredicto final de absolvição, a reforma reacenderá as tensões com os Anki?

“Acho que não. Os magistrados podem criticar o aspecto técnico e lexical das leis no processo de elaboração das mesmas, mas uma vez aprovadas devem aplicá-las. Digo isto como cidadão, como ministro e como ex-magistrado.

Tem certeza de que a dessegregação se tornará uma realidade nesta legislatura?

“Espero e acredito. A nossa força vem do mandato eleitoral, que foi muito claro: as profissões devem ser separadas e o CSM deve ser reformado. A criação do Empate e do Tribunal Superior Disciplinar quebrará o vínculo patológico que une o eleitorado e os governantes eleitos, e determinou a deterioração da situação atual, bem conhecida antes mesmo do escândalo Palamara. Apesar da gravidade excepcional deste escândalo, um silêncio enigmático parece ter caído sobre os mais altos líderes corporativos.

Para a ANM, a reforma constitucional coloca o Judiciário sob o controle do Executivo.

“Claro que não, este é mais um culto tumultuado e fantasioso, porque o poder judicial, na sua dupla função, afirma-se independente e autónomo. Continuar com o refrão de que a reforma subjugará o primeiro-ministro ao executivo é submeter os motivos ao um gosto muito ruim. A lei é clara: um dia alguém vai mudar isso. Se quiserem, deveriam refazer o processo de emenda da nova constituição.

Há quem defenda que esta é uma reforma demasiado assustadora. A corrida pelo acesso ao Judiciário permanece: será única?

“Se a timidez é uma reafirmação da política de independência do primeiro-ministro, fico feliz por ser tímido. Reitero que este é um princípio inegociável, principalmente para mim, que estou no Ministério Público há 40 anos. No que diz respeito à concorrência, será determinada pelo Parlamento com legislação ordinária.”

Um processo criminal deve prosseguir ou ser voluntário? Você vai intervir neste assunto?

Isto será obrigatório com critérios de prioridade já parcialmente definidos pelo Cardapia. Para evitar confusão nas diversas linhas de investigação de cada Ministério Público, é melhor que sejam uniformes.”

Ele anunciou uma nova ordem nas prisões. Qual é o plano anti-lotação?

“O índice de sobrelotação das nossas prisões é ligeiramente superior ao dos últimos anos e inferior ao do período 2010-2015. Isto não significa que seja tolerável: significa que reflecte uma patologia que se desenvolveu ao longo do tempo, mas algumas soluções já estão no horizonte. A primeira é a lei obrigatória que é reconhecida hoje em dia: fornece recursos adicionais, aumenta o quadro de pessoal penitenciário, acelera a construção de novos pavilhões e facilita o processo de libertação antecipada, mas o mesmo pacote que contém. a erradicação do abuso de poder terá um impacto significativo na sobrelotação, pois atribui a responsabilidade do policiamento preventivo a um órgão paritário após o julgamento dos arguidos. Com quase dez mil reclusos a aguardar julgamento em primeira instância, este número será significativo. reduzida à medida que celebramos acordos com algumas jurisdições para acolher jovens na sociedade. Já chegamos a uma conclusão com a Lombardia.”

Como você consegue que prisioneiros estrangeiros cumpram suas penas em seus próprios países? De que números estamos falando?

“Estamos a trabalhar arduamente para cumprir as suas penas nos seus países de origem. Estamos a lidar com 19.300 indivíduos, por isso mesmo uma redução de um quarto nos levaria à capacidade normal das prisões”.

Ministro, a morte no local de trabalho e os mestres da máfia são emergências em nosso país. A história do trabalhador indiano Singh apela a uma nova intervenção contra a exploração?

“Os Ministérios do Trabalho e da Agricultura já estão a trabalhar neste fenómeno, que é justamente definido como desumano. Já existem sanções penais e, se necessário, serão mais severas. devem ser dissuasores eficazes com restrições muito sérias. Se o crime for cometido, mesmo a prisão perpétua pode ser imposta à vítima e não pode ser ressuscitada ou compensada.

