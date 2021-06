Notícias do mercado em Nápoles. Todos os olhares estão voltados para Mario Rui, um neopolítico de ascendência portuguesa. Portanto, as vendas italianas são possíveis. O jornalista da Sky Sports, Gianluca de Marcio, foi quem relatou a potencial transação do mercado. Existe um clube turco em Portugal. Quem é esse.

Sky – Mario Rui nas cenas do Galatasaray. Oferta pronta para os portugueses

Uma atividade que pode trazer mudanças em Nápoles sob a orientação de Luciano Spaleti. De acordo com a reportagem Sky Sport, Neapolitan DS, Cristiano Quintoli está se movendo para as vendas de Mario Rui. Anjos turcos são retratados nele. Este é Kaladasarai. O clube em questão afirma estar disposto a pagar entre 5 e 6 milhões de euros pelos tesouros do Napoli. Com este protótipo, o processo de saída será mais simples. O Mario Rui vai embora? O campo em que atua, de esquerda, é precisamente a prioridade de Spolletti, que não tem certeza sobre segurança.

O coach de Certaldo está em busca de nomes para a função. Emerson Palmeri e Reynolds Mandawa são dois nomes que estão muito próximos da órbita de Nápoles. Despedir-se não é uma barra, mas a missão de Cristiano Ronaldo vai levar a uma decisão que reduz a estabilidade. Na temporada passada, Mario Rui participou em 36 jogos.

Emiliana Gervetti

