“Cashback oferece retornos mais elevados.” É por isso que Drake o suspendeu

“O cashback tem um caráter regressivo e visa direcionar recursos para segmentos e regiões do país em ótimas condições econômicas”. Assim, explicam as provas do Palazzo Ciki, do Primeiro Ministro Mario Draghi, intervindo no Conselho de Ministros e explicando as bases para a suspensão da ação a partir de amanhã, 1º de julho.

A maior concentração de meios alternativos de dinheiro encontra-se entre as pessoas que vivem no norte, geralmente nas grandes cidades, com um chefe de família com menos de 65 anos, uma pessoa de renda média e uma condição de trabalhador ou desempregada. Embora não haja dados específicos sobre isso até o momento, a razão pela qual o chefe do governo explicou aos ministros é que essas categorias são as maiores beneficiadas com cashback e bônus relacionados e super. -Bonus.

A medida, segundo o primeiro-ministro, corre o risco de agravar a desigualdade de rendimentos, favorecendo famílias abastadas, e com menor propensão ao consumo, com potencial para um aumento substancial do PIB.

Não incentiva quem já usa cartão …

Além disso – as mesmas fontes relatam o conteúdo das observações feitas pela Tragi – não há evidência objetiva de uma maior inclinação para o uso de pagamentos eletrônicos por membros do projeto. Aproximadamente 73% dos domicílios já gastam mais do que o teto previsto pelos cartões. Portanto, a maioria das pessoas pode obter o máximo de benefícios, mesmo sem acelerar o uso do cartão.

… e a meta de baixa renda não pode ser alcançada

Por outro lado, é improvável que quem não tem cartão ou atualmente os usa por menos do que o teto possa realmente consegui-lo, pois a maioria deles não tem como gastar esse valor. Em média, as quintas famílias mais pobres precisam aumentar os gastos com cartões em quase 40%, enquanto as ricas apenas 1%. Isso significa que as transações que atingem a meta de reembolso (50 transações por semestre) representam apenas 50% do total de transações registradas, e que aproximadamente 40% dos usuários possuem transações em qualquer caso. Como se quisesse dizer que já estão acostumados a usar dinheiro eletrônico.