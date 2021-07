Piemonte entra na segunda fase – OA Sport

Clique aqui para atualizar ao vivo

Encerramos nosso show aqui, obrigado por nos seguir.

Soneko agora enfrentará o colombiano Cullen Riveros, que derrotou a Argentina Federico Coreia em quatro sets.

O Piemonte terminou com 36 vitórias e 8 erros não forçados, servindo 69% dos primeiros jogadores (77% dos pontos ganhos por esta base).

Foi um jogo definitivamente determinado pelo problema muscular de Saus Chaw, que distraiu Soneko em algum momento da partida, principalmente no segundo set.

Lorenzo Soneko venceu o jogo por 6-2, 7-5 e 6-0 em uma hora e quarenta e seis minutos. Esta foi a primeira vitória da carreira de Piemonte em Wimbledon.

6-0 Lorenzo Sonego vence!

40-A Soneko tem um terceiro match point.

40-40 Sousa também cancela a segunda bola do jogo.

30-40 cancelou a primeira partida.

15-40 pontos de partida devidos para Soneko.

15-30 Erro duplo escrito por Sausa.

0-15 Sousa perde um backhand.

5-0 A vitória de Soneko está próxima.

40-15 Outro excelente antes de Soneko.

30-15 o primeiro vencedor de Soneko.

15-15 O duplo erro de Soneko.

4-0 Dobre a diferença do que Soneko.

15-40 Sausa cancelou a bola quebrada.

0-40 Três pontos de interrupção para Soneko.

0-30 Sousa errou direto.

0-15 Vitória direta de Soneko.

3-0 Soneko se estende até o terceiro set.

Boa resposta de 40-30 salsichas.

40-15 Reversão de morte sáous no corredor.

30-15 Outro excelente primeiro do Piemonte.

15-15 o primeiro vencedor de Soneko.

2-0 Falha dupla de Sousa e quebra de Soneko.

0-40 Três pontos de quebra imediatamente.

0-30 Descida perfeita na teia de Soneko.

1-0 O jogo de Soneko é zero

40-0 ace em Soneko.

30-0 do serviço vencedor de Soneko.

15-0 Primeiro ponto do terceiro set para Soneko.

7-5 Soneko venceu o segundo set!

15-40 ponto de ajuste perfeito para Soneko!

15-30 Melhor resposta de Soneko.

0-15 Erro duplo fornecido pela Sausa.

6-5 Soneko tem um jogo importante.

40-30 O serviço vencedor da Soneko.

Com dicas de 30-30 sous sa.

15-30 Sousa Winning Backhand.

15-15 com a recuperação do piemontês.

15-0 Melhor antes de Soneko.

5-5 QUEBRAR IS! Sousa coloca o passador backhand na web.

40-One sous sa ajuda Soneko, falhando em outro backhand. A quarta bola de quebra.

40-40 Soneko perde o forehand mais confortável.

40-A resposta do Lorenzo de novo! Vista a bola!

40-40 Pior erro de backhand para o pior Soneko.

Quebra de bola 40 para Soneko.

40-40 Melhor resposta backhand azul.

O A-40 Sonego dá a resposta errada e há um ponto definido para Saus Death.

40-40 O primeiro vencedor da Salsicha.

Falta dupla de 30-40 saousa e bola do contra-freio.

30-30 Sonego levanta o passante e a rede para salsichas é fácil de fechar.

15-30 Erro duplo escrito por Sausa.

Sala da Salsicha na mosca 15-15.

0-15 erro de português.

Voltamos ao domínio, mas agora as condições da morte devem ser avaliadas. Soneko precisa se concentrar.

4-5 O Soneko tem o serviço, mas atenção, porque o Sousa pediu um fisioterapeuta.

O ás 40-15 de Soneko foi completamente interrompido com um sous vide.

30-15 A melhor resposta dos mortos.

30-0 serviço e direto para o piemontês.

3-5 Os portugueses têm agora o controlo total da competição.

40-30 comandos para troca de saousa.

30-30 Bella antes da morte.

15-30 Português afundar Forehand.

Salsicha direto no corredor 15-15.

3-4 O jogo de Soneko é zero.

40-0 Outra grande estreia para o Piemonte.

30-0 é o melhor antes de Soneko.

2-4 Os portugueses ainda têm o serviço.

40-15 Lindo voleibol escrito por Sousa.

30-15 Sousa errou o backhand.

30-0 Serviço de Óbito Sucesso.

2-3 Economizando com o serviço Sonego.

40-30 O serviço vencedor da Soneko.

Erro duplo de um Soneko na dificuldade 30-30.

30-0 Finalmente um bom ataque de Soneko.

1-3 Sous sa estabiliza a lacuna.

40-30 linha reta de Soneko.

40-15 Erro de Sonego.

30-15 Primeiro vencedor de Salsicha.

1-2 Rompa com Sousa, que joga melhor do que Soneko.

Dar um ponto de ruptura à morte de um homem de 40 anos foi um erro cometido por Soneko.

Cancela tudo com o serviço 40-40 Sonego.

Outra pausa para morte de 30-40 soldos.

30-30 é a melhor aceleração do antebraço da alma.

30-15 Boa resposta da salsicha.

30-0 do serviço vencedor de Soneko.

1-1 Sous detém o serviço. Os portugueses estão definitivamente a jogar melhor depois do problema de estômago.

Smash A-40 fornecido por Saous.

O duplo erro 40-40 de Sosa.

40-30 Termina as costas do piemontês.

30-30 Grande sucesso de Soneko.

Viajante de Soneko no corredor 30-15.

1-0 Soneko cancela um ponto de interrupção e retém o serviço.

Serviço vencedor A-40 do Piemonte.

40-40 boa recuperação de Soneko após a umidade da salsicha.

A-40 Ace de Soneko.

40-40 Sonego cancela o ponto de interrupção.

30-40 Ponto de ruptura para o erro duplo de Soneko e a morte de Soneko.

30-30 de cabeça para baixo.

Ataque de regressão fantástico de 15-30 mortes sãs.

15-0 O primeiro ponto do segundo set para Soneko.

6-2 Primeiro set para Soneko! Esta primeira parte durou quarenta minutos, mas o último jogo durou cerca de vinte minutos.

40-Terceiro ponto de ajuste para Soneko

40-40 gol de Sonego com forehand. Mais equilíbrio.

40-A Soneko tem um segundo ponto de ajuste!

40-40 Décimo Dado! Sousa no backhand ainda está errado.

O A-40 afogou o Forehand de Sonego.

40-40 Outro golpe na teia da morte.

A-40 ao longo do laboratório de Susa.

Mais um erro do Sousa com o backhand de 40-40. Oitava gravata.

A-40 Excepcional Wally de Sousa.

40-40 jogo muito longo (18 pontos). O reverso da morte sáous no corredor.

O A-40 Sonego não detectou o passador backhand.

40-40 É melhor entrar na rede de Soneko.

A resposta do A-40 piemontês é ainda mais longa.

40-40 reprodução confortável para Soneko.

O A-40 Soneko perde uma resposta confortável.

O duplo erro 40-40 de Sosa.

A-40 Ás do Português.

40-40 Sousa cancela tudo com uma boa descida para a teia.

40 – um ponto de ajuste para Soneko.

A fita 40-40 ajuda o forehand de Soneko.

Aceleração direta do A-40 Português.

40-40 Provisimo Soneko Recover Moisture e, em seguida, feche a web.

Bela bola de voleibol escrita por 40-30 Sousa.

30-30 Soneko perde uma resposta confortável.

15-30 Ás de Salsicha com serviço muito lento.

Fora do 0-30 Português.

0-15 Uma resposta bem-sucedida de Soneko imediatamente.

Tente perseguir a morte da linguiça.

O tempo médico acabou. Se for um problema de estômago, é muito difícil para Saus continuar na competição.

O fisioterapeuta entra em campo. No momento em que a partida foi suspensa.

5-2 Ace de Soneko terminando o jogo.

40-15 Inverta na calçada da Salsicha.

Uma resposta direta ao sous vide, que continua a ter de 30 a 15 problemas estomacais.

30-0 Mais uma resposta na web dos portugueses.

A resposta para a morte de 15-0 soldos é muito longa.

Cuidado porque os portugueses têm problemas de estômago. Também é arriscado retirar-se.

4-2 BREAK Sonego! Duplo erro cometido pelo Sousa.

Cancela o primeiro em 30-40 sous sa

15-40 Dois pontos de interrupção para Soneko.

15-30 Boa resposta de Soneko.

Quarto de Soneko no dia 15-15.

3-2 Bom jogo ganho pelo Soneko.

Sousa em linha reta no corredor 40-30.

Outro excelente primeiro de 30-30 piemonteses.

15-30 Soneko vê o primeiro vencedor.

Bela aceleração de backhand até a morte de 0-30 s.

2-2 Jogo zero para os portugueses.

40-0 A resposta de Soneko foi longa.

30-0 Serviço de Óbito Sucesso.

2-1 Bom começo para os nativos de Turim

40-15 A resposta portuguesa é longa.

30-15 Boa resposta da Sociedade com Forehand.

30-0 aceleração de forehand de Soneko.

15-0 Bola curta de Soneko.

1-1 Sousa também venceu o primeiro jogo.

Direto na ordem de 40-15 saousa.

30-15 Boa resposta de Soneko.

Vitória consecutiva de 30-0 sobre o Sousa.

1-0 Primeiro jogo fácil para Soneko.

40-15 Ace em Soneko.

30-0 do serviço vencedor de Soneko.

15-0 Primeiro ponto da partida para o Soneko.

Soneko servirá primeiro.

15.04: O jogo está prestes a começar. Últimos estágios quentes.

15.02: O vencedor desta partida enfrentará a partida entre o Coronel da Colômbia e a Coréia da Argentina. A terceira rodada final, por outro lado, será em Wimbledon 2017 contra o semifinalista americano Sam Querrey.

14h59: Sonego, por outro lado, é novo na final que venceu em Eastbourne, depois perdeu para Alex de Minar, da Austrália. Uma semana importante depois de um período difícil com três derrotas no primeiro turno.

14h54: Esta edição de Wimbledon apresenta o tenista piemontês. Num jornal acessível da primeira eliminatória contra os portugueses que não têm jogos na relva esta época.

14.50: Começamos a transmissão ao vivo de Soneko-saous.

Ola seja bem vindo de volta Live da competição Lorenzo Sonego-Puntarenas Sousa, válida pela primeira jornada de Wimbledon 2021. Por fim, haverá a introdução dos piemonteses no campeonato.

A chuva dos primeiros dois dias revolucionou o show em Wimbledon, com a primeira partida do nativo de Turim adiada para hoje. Soneko espera vir a Londres com grandes ambições e ambicionar chegar à segunda semana, jogando tênis.

Soneko está de volta ao jogo da ATP em Eastbourne (derrota no tiebreak para Alex de Minar), e hoje vai fazer uma partida clara contra o 121º apostador português Sauce do mundo. Ainda não estou jogando na grama para a temporada.

OA Sport oferece a você Live da competição Lorenzo Sonego-Puntarenas Sousa, válida pela primeira jornada de Wimbledon 2021: Notícias em tempo real e atualizações constantes. A terceira partida do Campo 4 começa às 12h00. Boa diversão!

Foto: Lapress