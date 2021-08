Presia, corpo de mulher em um riacho: sapatos de Laura Gilliani encontrados na mesma área, sumiram em maio

O Cadáver UMA Donna A água foi encontrada do outro lado do riacho que leva à estação de energia DemNa província da Prússia. Esta área está localizada 500 metros ao sul do calçado Laura Gilliani, 55, desapareceu em 8 de maio. Polícia realiza primeiras investigações no local: o corpo foi encontrado Irreconhecível.

A área foi pisoteada por muito tempo durante a busca, assim como a usina hidrelétrica havia sido evacuada. Lá Advogado de presia Ele havia registrado duas das três filhas da mulher no registro de suspeitos, uma ex-segurança que trabalhava para o município de Roncadelle (Val Comonica), uma das quais havia confiscado a casa em Deme. Em maio, a mulher saiu para passear e não voltou: seus rastros se perderam nas proximidades Villa Telecno.