Citta de Costello – Os portugueses falam da defesa de Deferno. O diretor esportivo Sergio Filipponi formalizou a contratação do centro brasileiro, mas com passaporte italiano, Murillo Gomez Ferreira, 90, já vestiu as camisas Cambodo e Palmis para as temporadas 2016-2017 e 2017-2018 na Itália. Ele jogou pela Chrissiema e na última temporada no Amazonas antes de retornar ao Brasil após duas experiências na Bolívia com Universidario e Sport Boys. O jogador imediatamente colocou à disposição do Qualidiro Machi. O Super acertou a segunda compra de Elio Calderini (88) pelo clube Vermelho e Branco, dois dias após o ataque. No entanto, na Série D, Trestina dá um grande golpe na parte inferior da frente. O defensor esquerdo Edward Tida (03) vem de Torres, através da Olympia Tyrus, empresa dona do cartão do jogador. Uma adição importante para Pierrotti, ele apareceu 20 vezes na Série T com a camisa folicno desde o ano passado, 2003. Tita aterrou na Serie T há duas semanas em Torres e depois decidiu regressar à Umbria por motivos pessoais. Trestina imediatamente foi até o jogador e venceu a partida de outros clubes interessados ​​no menino. Em particular, Angelana coloca um ou dois no mercado. O diretor esportivo Ceresa deve anunciar a contratação de Francesco Melilo (90) e Emanuel Cyrili (88).

Minhas. Agostini