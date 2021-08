Green Pass, mais de 5.000 pessoas protestam no centro de Milão

No entanto, o povo do “no green pass” não parou em Milão: de norte a sul voltaram às ruas de muitas cidades, como Turim, Asta, Florença, Roma e Nápoles. Sente-se em bares e restaurantes, entre no ginásio ou visite um museu para mostrar o certificado de vacinação.

De acordo com manifestantes que estão organizando manifestações em toda a Itália por Tom Tom no processador de mensagens de telegrama, o dever de mostrar o passe verde é “passe fascista”. Quando se definem como “discriminadores” e marchando, por exemplo em Milão, eles usam a estrela de David com as palavras “Não estou vacinado”.

Eventos em Roma, Nápoles, Florença e Torino Em Roma, cerca de 1.500 pessoas se reuniram na Piazza del Bobolo para um assento organizado pelo Comitê Nona Moore, informou a sede da polícia em um comunicado. Intensificadores de Forza Nua entre os participantes. O falecido médico manduan Giuseppe de Dono teve aplausos, assim como outras cidades italianas. Em Nápoles, cerca de duzentos membros dos movimentos de Cera e da galáxia se reuniram na Piazza Dante contra o Passo Verde e mais tarde deram vida à procissão não reconhecida.

Os manifestantes em Florença também revelaram uma série de símbolos com letras da nova iniciativa, incluindo a liberdade de se opor às vacinas e ao uso do Passe Verde. De Florença a Turim: As mesmas lutas aconteceram aqui, com mais de mil participantes marchando pela cidade apesar da chuva.