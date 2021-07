Intensidade, concentração e opção de trabalho: Rome First Taste

Encontre Roma. Entre o jogo com o Montegadini e o primeiro treino aberto à imprensa, pude ver como está o trabalho do novo treinador Mourinho. Pequenas coisas que ainda não podem ser totalmente julgadas: a equipa está a treinar há muito pouco tempo, e a equipa está cheia de jovens jogadores da Primavera e sem rostos novos, com toda a probabilidade, se juntarão nos próximos dias. Com mais de uma temporada pela frente com a defesa de 3 homens, a mudança tática já foi feita. A Roma jogará com uma defesa de 4 pessoas, Para ser preciso 4-2-3-1. O treinador português disse durante a conferência de imprensa de apresentação que está pronto a ler o volume de acordo com as suas fichas e as preferências dos jogadores. As duas pistas (jogo de ontem e treino aberto à imprensa) não fizeram teste, terão de esperar pelo próximo amigável frente ao Ternana (18 de julho), para se estarem mais determinados nesta perspectiva, sobretudo, dado que os homens parece ter dado O módulo mais adequado Roma.

Essa é a soma que compõe o total, então aqui entramos no aspecto individual. Ansioso por descobrir Rui Patricio Quem vai ocupar o lugar de Spinoza na esquerda, Mourinho parece preferir a dupla central Smalling e Mancini, com Carstarp Para a direita. Haverá um meio-campista Vertewood, Outro está reservado Jaga. Um personagem considerado importante é a necessidade de focar em um vídeo / tática conjunta antes do treinamento. Quem não é considerado assim neste momento, pelo menos ao olhar, quem Willer. O espanhol tentou ser um craque central, considerando as hierarquias, um sub Peregrinos. Com o capitão Mkhitaryan Esquerda e Janiolo À direita estão os únicos atacantes atrás de Diego ou Meyer (3 gols na primeira mão da temporada).

Nicole Saniolo ocupou o lugar que ele deixou. Mourinho propôs de volta à direita, pronto para usar sua força muscular e seu progresso nas pernas. UMA De volta ao campo, Pontuação (na penalidade), completo com uma armadura de capitão. O menino brinca e pratica como se nada tivesse acontecido com ele. euAspecto mental, And Special One é o seu mestre, que é sempre básico, especialmente para um jovem jogador sujeito a 2 etapas para a reconstrução da cruzada.

“Cada dia é um dia feliz para mim porque eles querem trabalhar.”. A palavra de José Mourinho. Mesmo perante a imprensa, o português revelou-se muito despreocupado (e consequentemente de bom humor) no campo de futebol, tendo de responder a perguntas da imprensa durante a sua apresentação. Workholic e Preste atenção a cada detalhe, Com o treino marcado para as 17h00, pelas 16h00 já se encontrava em campo a preparar a sessão com a sua numerosa equipa. Tudo deve estar sempre planejado e sob o controle de uma pessoa especial que pode ser vista em campo liderando sua equipe.

Ao impacto com Mourinho, uma equipa que responde melhor neste momento. Não faltam sorrisos, piadas e insultos para alguns bugs técnicos. Alguns exercícios, mas todos são feitos com muita intensidade. Porque sempre há uma pitada de sal diante do desafio É sempre importante ter sucesso, Mesmo contra seus companheiros. A intensidade do ponto de vista da concentração é o que você se reduz em uma sessão de treinamento. Ignorando a parte técnica, os goleiros e os meio-campistas atacantes são treinamentos triviais para os profissionais, mas neste campo devem ajudar a evitar erros igualmente triviais.