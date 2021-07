Antonio Floro Flores: “Mourinho terá uma Roma melhor”

O ex-atacante analisa-nos vindo à capital do treinador português

O ex-atacante Antonio Floro Flores jogou no início dos anos 2000 e nos anos 10 no Napoli, Udinese, Gênova, Sassuolo e Sioux.

Um excelente treinador, a Serie A., deixa Antonio Conte, enquanto um treinador estrangeiro retorna para seu primeiro vôo para Mau depois de muitos anos. Senhor. Como resolver a missão de Conte?

Bom. Foi o mesmo Antonio Conte que me treinou no Arezzo in B em 2006/07. Ele já era agressivo e sexy. Agora ele tem mais experiência.

Como você recebe Mourinho vindo a Roma em vez disso?

A sua visita é boa para a Serie A e para a Roma porque Mourinho atrai interesse. Claro que a gestão do Kilorosi teria dado a ele uma boa campanha de contratações. O treinador português quer recuperar-se depois de experiências recentes que não são propriamente agradáveis.

De quais jovens você mais gostou?

UMA. O atacante de 2.000 anos da Fiorentina, Vlahovic, que marcou 21 gols pelo goleiro Donarumma do Milan, mas ainda é um “velho jovem” apesar de ter 22 anos. Espero muito do extremo da Juventus, Kluchevsky.

Por outro lado, entre os ‘idosos’, ou seja, a partir dos 30 anos, quem se saiu melhor?

Ibra antes da lesão. E então eu digo Buffon, ele é um campeão imortal, ele é decisivo mesmo aos 43. Esses dois campeões são um exemplo para os jovens e sua determinação supera todas as expectativas deles.

Floro fluorus em Gênova

O melhor período da sua vida?

Há muitos anos que estou cheio de emoções: Arezzo, Udinese, Génova, Sasuvolo. Não me dei bem com Xiao porque não estava fisicamente melhor.

Melhores gols para marcar?

A bela camisa do Gênova, primeiro com o Napoli contra o Chisena na Série A, marcando com Utinez contra o Borussia Dortmund na Copa UEFA e marcando no derby contra o Samperia

Quem são os pioneiros da Série A como você?

É difícil para mim identificar um jogador. Cada um tem suas próprias características.

Fontes das fotos: CalcioMercatoWeb.it; CanaleSassuolo.it

Stefano Risso