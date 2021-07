“Deixe os imigrantes aqui”: Ventimigilia atacada

“Ventimiglia, que vergonha: você é pior que um esgoto”. Um slogan com peso Pedra Sobre uma cidade que lutou para se recuperar das inundações e epidemias catastróficas dos últimos 2-3 de outubro, hoje ela se sente humilhada por um grupo de “filhos do papai” – como eles a definem nas redes sociais – que desencadeia os pecados da vizinha França em Ventimigilia, ou seja fronteiras fechadas Imigrantes. Assim, à tarde, mais de cinquenta fronteiras não melhoraram na procissão, que começou na estação ferroviária e passou pela Della Republica, terminando na Praça da Câmara Municipal.

Lá, todos se reuniram e, sem máscaras, eles desfraldaram seus estandartes e fizeram uma pequena manifestação em apoio ao movimento de independência. Estrangeiros Na Europa. O “Acampamento Transporter”, um evento de três dias (15 a 17 de julho), foi organizado conjuntamente pelo “Prozeto 20K”, que viu uma série de mesas redondas blindadas, desfilaram ao longo dos trilhos, e assim foi a procissão. Que desencadeou Rebelião É a difícil convivência que surgiu na cidade entre imigrantes e cidadãos, estes sendo obrigados a experimentar as consequências de uma situação internacional.

Os acampamentos podem ser encontrados em todos os lugares de Ventimigilia: na praia, na estrada de ferro, no rio Roya, até a estrada que leva à fronteira alta. Com roubo e divisões dia e noite, a situação perigosa de deixar a mão. O recente nascimento do grupo “Stop” no Facebook é uma prova da disparada das tensões Invasão Ventimiglia “. Em resposta aos insultos dos manifestantes, os cidadãos estão se reunindo para evaporar os conflitos diários que têm de enfrentar, e hoje a insurgência estourou.

“Respire forte, vamos recuar”, um comentário. Depois: “Posso dizer tudo o que penso: estão a roubar a nossa cidade, além disso estamos a ser ridicularizados: bom”, “tira todos os imigrantes ilegais”. Portanto, uma cidade, que não pode mais ser tomada, vive há muitos anos no limite do país, esquecida pela Itália e pela Europa. “Pare Acordos com a Líbia, “Parceiro da UE na deportação”, “Fronteira aberta” e “liberdade” são alguns dos slogans exibidos e gritados pelos manifestantes.

“Ontem à tarde e ontem à noite procurámos dar um sentido diferente ao local de distribuição, onde somos vistos todos os dias – não há limite, durante o encontro na Townhall Square – um local desumano e desumano devido ao abandono da empresa ., Não só para distribuir roupas e recargas elétricas, mas também para se reunir em uma Assembleia Constituinte. Comunidade mista, Mestiso tentando na prática diária quebrar as fronteiras que nos dividem. “E isso não é possível, porque esse sindicato é tão perigoso para os policiais alinhados com o equipamento de choque que eles estão prontos para nos acusar”, disse ele.