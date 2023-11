‘Oportunidade perdida’: Mourinho decepcionado com ele | Acione a melhor dedução

Decepção para José Mourinho: Portugal está insatisfeito com o desempenho de Giallorossi e já tomou uma decisão para os próximos jogos.

lá Roma De volta à conquista de pontos no Campeonato após derrota fraca para o San Siro entre. Um nocaute gerou muitas críticas aos Giallorossi, culpados de montar um plano de jogo muito mal sucedido, em que se renderam ao adversário.

Deixando de lado a derrota frente aos nerazzurri, a equipa de Mourinho recomeçou e imediatamente recuperou a vitória, num final de jogo emocionante e incrível. Bem, sim, por causa dos três pontos contra a Roma Lecce Eles recuperaram de desvantagem para marcar dois gols nos acréscimos.

homens de Mourinho Terminou na última posição, perdendo pela décima sétima vez diante de um Estádio Olímpico lotado, mas teve uma reação de equipe ao marcar dois gols em dois minutos para virar o jogo. Azmoun e Lukaku.

Uma vitória muito importante em termos de pontos ganhos do ponto de vista do ranking, mas é Um ótimo Não o suficiente, graças ao choque nos acréscimos e aos jogadores que saíram do banco. Muitos jogadores alinharam-se no primeiro minuto decepcionados e jogaram menos do que o esperado.

Roma em Praga para alcançar o primeiro lugar e qualificação

Todos os aspectos negativos manifestados contra a equipa do Salento deverão ser revistos a partir do próximo jogo. Roma estará envolvida Liga Europa x Praga EsláviaGrupo G G. Giallorossi encerrará a questão vencendo uma partida de base e ficando em primeiro lugar em matemática.

Se alcançado, o objetivo mais importante é permitido Mourinho Para rodar as duas últimas partidas do grupo. Assim, os portugueses procuram enviar os melhores homens disponíveis para fechar os jogos.

Mourinho decepcionado com Aurel: Ele ficará no banco nas próximas partidas

No entanto, este pode não ser um destes Housem é. O meio-campista perdeu mais uma chance. No retorno Roma Na verdade, a contribuição do ex-jogador do Lyon foi inexistente.

Por esse motivo, nas versões subsequentes, Slávia Praga E com Derby LácioVocê pode sentar no banco para acomodar outras pessoas que estejam em condições neste momento.