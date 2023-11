Casal intoxicado em Irbinia, não é botulínica: surge a hipótese do agrotóxico

O envenenamento botulínico – inicialmente suspeito de óleo usado como condimento em pizza – não foi a causa da morte. Gerardina Corzano, Ariano, de 46 anos, morreu em Irbino após duas internações no Hospital Frangipane. Agora, após exame cuidadoso, levanta-se a hipótese de que a morte possa ter sido devida à contaminação após exposição a produtos químicos nas instalações onde o marido da mulher trabalha como comerciante de grãos. Ângelo MeninoEle foi hospitalizado, mas sobreviveu.

O funeral de Gerardina realiza-se hoje, depois de o magistrado do Ministério Público de Benevento ter libertado o corpo no final da autópsia. Nos dias 30 e 31 de outubro, Gerardina foi internada duas vezes com o marido Angelo Meninno no Hospital Ariano Irbino, queixando-se de fortes e insuportáveis ​​dores gastrointestinais e vômitos. O marido foi internado no Hospital Cotugno, em Nápoles, e agora está em estado crítico. Foi realizada investigação sobre os alimentos consumidos nos dias anteriores à internação em uma pizzaria da cidade de Irbinia, bem como os alimentos encontrados na casa do casal.

O facto novo que mudou o rumo da investigação judicial está contido nas análises efectuadas pelo Istituto Superiore della Sanita de Roma às amostras de alimentos recolhidas na trattoria-pizzaria onde se encontravam as duas esposas na noite de 31 de Outubro. Na noite de 28 de outubro, ele pediu uma pizza com azeite de pimenta como condimento.

Mas não só. Algumas informações sobre a natureza extraterrestre do Botox também podem ter vindo do exame de amostras de alimentos retiradas do estômago de Angelo Meninno em Codugno, em Nápoles. Posteriormente foi descoberto um rastro de contaminação proveniente de materiais utilizados na companhia do casal. Naturalmente, seria necessário obter o resultado de uma autópsia do corpo de Gerardina nos últimos dias para ter certeza. Os especialistas têm 90 dias para enviar seu relatório.

O procurador-adjunto de Benevento abriu a investigação. Maria Amália Capitão, Ordenar a apreensão imediata da pizzaria e dos prontuários médicos e colocar os proprietários das instalações no registro de homicídio culposo, conforme exigido por lei. Pina Scaperotta e Luigi Trancusio e o médico de plantão no hospital Caetano Lisetta.

Enquanto isso, o subprocurador libertou a Pizzaria Capitanio da apreensão, permitindo que ambos os proprietários esclarecessem melhor suas posições. Na verdade, os donos do restaurante, com a ajuda do advogado Guerino Gazzella, afirmaram repetidamente que havia muitos clientes na pizzaria naquela noite e que pelo menos dez deles teriam aromatizado o óleo de pimenta em suas pizzas. Nas horas seguintes, nenhum deles desenvolveu qualquer doença. Portanto, a verdade deve ser procurada em outro lugar. Esta causa também visa a família de Gerardina Corzano, cujo corpo será transferido esta manhã do hospital Ariano Irbino para a igreja Adolorata Santissima de Difesa Grande em Ariano, antes do sepultamento no cemitério de Monteleone di Puglia. Advogados Fabio Di Donato e Giovanni Pratola, Os representantes legais do marido de Gerardina explicam: “Os investigadores estão trabalhando rapidamente para esclarecer e identificar os motivos do ocorrido. Os familiares, descrentes da morte de Gerardina, vivem sua dor de forma harmoniosa e reservada”. Por isso, o marido pede que as câmeras sejam mantidas afastadas dos funerais.

“Ainda faltam muitas peças nesta trágica história de Ângelo Menino perder a jovem esposa”, afirmam os advogados. “O assunto é complicado – diz o advogado Giovanni Pratola -; uma jovem morreu e seu marido terá o mesmo destino. Os donos da pizzaria e um médico também estão envolvidos neste caso. Esperamos respostas concretas de dois elementos: a autópsia e os resultados da reconstrução, através dos prontuários, o que realmente aconteceu no hospital, durante o primeiro e segundo acesso. Quais protocolos foram utilizados, por que Gerardina não pôde ser salva?” .

