Real Madrid-Sporting Praga 3-0: resultado final e destaques

Fim do segundo tempo, Real Madrid 3, Sporting Braga 0.22h51

Tiro salvo. Abel Ruiz (Sporting Braga) de cabeça do lado direito da pequena área. Christian Borja assistiu com um cruzamento.22h50

Uma tentativa fracassada. Vítor Carvalho (Sporting Braga) finalização com o pé direito de fora da área. Assistência de Abel Ruiz.22h48

Uma tentativa fracassada. Oportunidade perdida Simon Panza (Sporting Braga), finalização com o pé esquerdo de fora da área. Assistência de João Moutinho.22h43

Simon Panza (Sporting Praga) sofre uma falta no seu meio-campo.22h41

Simon Panza (Sporting Praga) sofre uma falta no campo adversário.22h38

Tiro salvo. Al Musrati (Sporting Braga) finalização com o pé direito de fora da área. Assistência de Vítor Carvalho.22h33

Tiro bloqueado. Federico Valverde (Real Madrid) finalização com o pé direito de fora da área. Assistência de Vinícius Junior.22h28

Uma tentativa fracassada. Federico Valverde (Real Madrid) finalização com o pé esquerdo do meio da área. Assistência de: Brahim Diyas.22h22

Uma tentativa fracassada. Rodrigo (Real Madrid) finalização com o pé esquerdo do lado esquerdo da área. Assistência de Vinícius Junior.22h21

Alternativa, desportiva Braga. Abel Ruiz entra no lugar de Ricardo Horta.22h19

Alvo! Real Madrid 3, Sporting Braga 0. Rodrigo (Real Madrid) remate com o pé direito no coração da área ao centro da baliza. Vinicius Jr deu assistência em passe em profundidade após contra-ataque.22h18

58′

Alvo! Real Madrid 2, Sporting Braga 0. Vinicius Junior (Real Madrid) remate com o pé direito no coração da área junto à base do canto esquerdo. Assistência de Lucas Vázquez após um contra-ataque.22h15